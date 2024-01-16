2024總統立委大選落幕，國民黨立委席次大有斬獲，回到國會第一大黨，但總統選舉落敗，也讓黨內傳出檢討、倒朱聲浪。對此，媒體人黃揚明表示，因為黨主席有募款等壓力，國民黨內有頭有臉的人物都希望朱立倫做到主席任期結束，2026的地方大選再讓新任主席操盤，而台中市長盧秀燕被認為是2028的「辣個女人」，要自己競選或找代理人擔任下一任黨主席，更多參與黨務，不要再歲月靜好。

黃揚明今(16日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，今年5月20日就是國民黨在中華民國歷史上，第一次在野超過八年，不要再想自己隨時可以變回執政黨，若柯文哲2028年在出來，賴清德一樣能靠4成基本盤當選，國民黨接下來的考驗是如何成為在野的領頭羊，跟民眾黨合作、彼此競逐誰是監督執政黨的第一品牌。

對於國民黨內有聲音要求朱立倫請辭黨主席，黃揚明也直言，問題不是辭不辭，而是有沒有面對問題，國民黨還是要寫檢討報告。重點是真正去檢討兩岸論述、候選人提名等問題，連續三屆提名在任的直轄市長通通落敗，以後還敢再提嗎？面對問題比較誰請辭還重要，國民黨從2016年在野以後，都沒有真正面對價值觀、兩岸論述、與青年互動等等很多問題，如果朱立倫願意檢討也不是壞事。

黃揚明也點出，國民黨選後貼了一張「國會席次大增、距離執政最後一哩路」的圖文，這只是喪事喜辦，該贏的選戰沒有贏，如果國民黨再不檢討，恐怕4年後得票還會再減少。

黃揚明坦言，國民黨主席已經不是那個年代，現在黨主席壓力很大，要求爺爺告奶奶、找很多政商關係，募款五、六千萬才能讓政黨繼續運作，所以國民黨現在有頭有臉的人物都不希望朱立倫請辭，且任期做滿只到2025年，後續已經沒有選舉，下一次2026年地方大選再讓新的主席去打。

對於未來局勢，黃揚明點出，台中市長盧秀燕會被黨內認為是2028的「辣個女人」，因為市長任期到2026年結束，還有緩衝期可以衝刺大選。不過黃也提醒，盧秀燕距離黨務的距離要更近一點，不管是2025年出來選黨主席或找代理人，重點是讓整個黨知道，她願意多參與黨務，「所有要選舉的人，不要再歲月靜好，只管自己的事情」。