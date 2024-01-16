日本29歲男星宮澤冰魚去年爆出與26歲女星黑島結菜戀情，今（16日）宮澤冰魚發布聲明表示，和女友從去年春天開始同居，而女方目前已經懷孕，兩人會繼續以伴侶身分在一起，但是並沒有結婚打算。

宮澤冰魚發布聲明提到，和交往已久的黑島結菜已經獲得了新的生活，提到在和對方見面當下，就自然而然地被她吸引，宮澤冰魚表示「我意識到從現在起，她將成為我生命中不可或缺的存在。」不過兩人目前並沒有決定要結婚，認為沒有一定要結婚的必要，不過還是會彼此討論後決定，兩人會繼續以伴侶關係在一起。

而黑島結菜則是在IG限時動態中發布聲明，宣布懷孕消息，她提到和和交往了一段時間的宮宮澤冰魚生了一個孩子，兩人從同居開始，就有想像過有孩子一起生活的畫面，並提到從交往以來，並沒有考慮要結婚，但他們會討論看看什麼方式是適合他們的。黑島結菜也說因為不希望消息是以自己不希望的方式公開，所以用自己的話，告知外界。

宮澤冰魚以雜誌模特兒身分出道，與鈴木亮平演出同志片《愛是自私》，傑出的演技和劇中激情床戲，讓他獲得亞洲電影大獎男配角獎。而他和黑島結菜則在2022年出演《心胸咚咚》相識，此次消息一出，因為兩人都還很年輕，也都在事業上升期，因此懷孕消息一出，外界都十分震驚。