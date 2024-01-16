菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對民進黨總統候選人賴清德發出賀文，並以下屆「台灣總統」稱呼賴清德後，中共外交部召見菲律賓駐華大使提出交涉要求解釋。中共外交部發言人毛寧更在例行記者會上表示，小馬可仕的有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，建議小馬可仕總統「多讀讀書」，正確了解台灣問題來龍去脈。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 15, 2024

毛寧表示，馬可仕總統有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所作的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已于第一時間向菲方提出強烈抗議。今天上午，農融部長助理召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

毛寧說，台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一、也必然統一的大勢。我們正告菲方，不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧最後還說，我們建議馬可仕總統多讀讀書，正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。