國防部選前針對中共發射衛星，發布「國家級警報」，遭外界質疑「政治介選」。國防部今表示，未來若預判飛航實體將落在台灣本島，會以告警訊息告知民眾。

國防部作計室聯戰處處長董冀星少將今於例行記者會上表示，未來國防部針對飛航實體，若預判落在台灣本島，將以告警訊息告知，並指引民眾依憲警引導，就地避難，提醒民眾注意。

國防部發言人孫立方少將則表示，針對台海戰備時期各種狀況都有做設定，面對突發狀況做應處，並隨威脅變化，修正調整，細節不會說明。他強調，向大眾傳達警訊是國防部努力目標。

孫立方指出，9日原預料該衛星不會進入台灣上空，但軌道偏移，因此為考量人民生命財產安全才發警報。針對外界看法，國防部已就專業領域提出知識，後續若遇類似狀況，做法會再精進。

媒體詢問，未來是否不管目標距離本島陸域多高都會告知？國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校回應，日前事件是因推升段路徑跟預警情資有偏差，時間較短，由相關負責單位發放警報，保衛人民安全，後續將本於該立場，有安全威脅就會實施警報發放。他也說，若高度未涉及安全，就不會是考量。