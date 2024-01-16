外交部次長田中光15日宣布中華民國與諾魯共和國斷交，並透露諾魯曾向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國大陸提供的援助方案進行比價。對此，前立委郭正亮16日就表示，「諾魯這個事情，中國大陸第一是針對美國，因為諾魯是屬於美國跟澳大利亞的地盤，連美國都嚇一跳，美國也狀況外」，引發討論。

郭正亮16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「諾魯這個事情，中國大陸第一是針對美國，因為諾魯是屬於美國跟澳大利亞的地盤，連美國都嚇一跳，美國也狀況外」，郭正亮認為，「中國大陸是對美國，你怎麼第一時間就派代表團去台灣，然後布林肯做這種道賀動作，他有點生氣，不然也不一定要這個時間」。

郭正亮也坦言，「事實上諾魯這個國家，中國大陸對他評價也不高，因為他就是很投機，可是中國大陸也沒把這個事情當作大事」。郭正亮最後也說，「我覺得這就是針對美國在選後的動作，和賴清德當選之後的感言，就覺得要敲你一下」。