雖然川普在愛荷華州黨內初選取得重大勝利，但是他還是被各種法庭訴訟困擾著。美東時間星期二，他將要前往紐約開庭，以確定他還欠女作家卡蘿爾(E. Jean Carroll)多少賠償金。此案是在1996年，他在百貨公司女更衣間與卡蘿爾的性暴力事件，川普後來強烈否認，批評她說謊，這涉及誹謗。

美聯社報導，週二上午，曼哈頓聯邦法院開始遴選陪審團成員，正式辯論庭可能會在周二下午進行。這起案件實際上是卡蘿爾已經獲勝的後續，關於如何處罰川普的部分。

去年 5 月，陪審團裁定，卡蘿爾沒辦法證明川普強暴了她，但是認為川普確實對她不軌，屬於性暴力案，因此陪審裁定，川普必須支付500 萬美元給卡蘿爾，做為精神慰撫金。

那場審判中沒有解決的一個問題是，關於川普在擔任總統期間，否對卡蘿爾的言論，並直斥她「欺騙、搏名氣」，這應該承擔多少賠償金。

審理此案的法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)去年裁定，新的陪審團不需要重新決定卡蘿爾是否受到性暴力，也不必討論川普是否誹謗了卡蘿爾，因為這些主題已在第一次審判中決定了。所以他特別強調，川普與他的律師，不得再法庭上辯護當年是否有不軌行為，或是相關話題。

卡普蘭還禁止他們談論卡羅爾「過去的戀愛關係、性傾向和之前的性經歷」，禁止他們暗示「川普沒有性暴力卡羅爾」，或暗示她的動機是「政治議程、經濟利益、精神疾病、或其他情況。」

不過，這些限制在法庭之外不適用。這使得川普可以繼續在社群媒體上發布各種自我辯護的內容。過去幾天他也是這樣做的，儘管他每次新的否認，都可能導致他的賠償金增加。

報導稱，卡蘿爾希望1000 萬美元的補償性賠償，以及數百萬美元的懲罰性賠償。