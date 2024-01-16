高晶萍指出，為強化上市上櫃公司重視環境、社會及治理（ESG）等永續資訊的揭露品質，並提升其蒐集、運用及編製永續資訊的能力，將修法明定上市上櫃公司及服務事業內部控制制度應包括「永續資訊之管理」，且為使各公司及事業落實執行，亦明定其應將「永續資訊之管理」納為必要稽核項目。

但如何將「永續資訊管理」納入內控？高晶萍指出，證交所、櫃買中心將同步制定「範例與指引」提供給上市櫃公司參考，預計法令正式實施後會同步制定，未來除非完全沒訂到內控中，才會用證交法處罰，但基本上還是以輔導公司為出發點。

而

所謂「永續資訊」，高晶萍指出，包括範疇一、二、氣候變遷對公司影響等資訊，還有去年發布的「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」要求上市上櫃公司應依資本額規模，以分階段方式接軌IFRS永續揭露準則、要揭軌永續資訊S1、S2等，都是在陸續建置永續資訊。

高晶萍指出，若以20224年必須要編永續報告書的上市櫃家數來看，有1,813家須將「永續資訊管理」納入內控，2025年起資本額20億元以下的上市櫃也都要編永續報告書，因此起始點訂在2025年1月1日上路。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案的總說明及修正條文對照表，草案預告公告刊登公報的翌日起60日內各界可提出意見。