日本石川縣能登半島元旦當天下午發生規模7.6強震，石川縣府統計至今天（16日）下午2時止的傷亡數字為222死、1036人傷。災區道路嚴重受損加上嚴寒大雪影響救災進度，部分災區仍無水電瓦斯，至今仍有1.6萬餘人以避難所為家，約8200家戶停電，這種情況下煮食只能靠明火。一款號稱用報紙就能煮出美味米飯的飯鍋最近在日本聲名大噪，許多網友認為這種低科技產品才是貨真價實的防災用品。

社群平台X周一（15日）出現一則與能登半島地震有關的貼文，發文者自稱去年夏天下單訂購一款只能用報紙當作燃料起火煮飯的鍋具，等到去年12月27日終於到貨，家人得知之後把他罵到臭頭；到了元旦能登半島發生強震，家人就閉嘴無言了。

這則貼文至16日晚間的瀏覽次數已破1200萬次、分享超過2.1萬次，不少網友大讚這是很不錯的商品，一名網友自稱15日已下單，但得等到2月下旬才領得到貨。也有人在地震災區的網友回應，當地停電停水，只能用卡式瓦斯爐跟鍋子煮飯。

這款煮飯鍋是日本虎牌（TIGER）慶祝成立100周年推出的新發明，以網路限定商品的形式販售，不能用電力或瓦斯，而是只能用明火煮飯，官網打著「用一份報紙就能煮出美味米飯」，開發動機在於，日本人處在當今這個能源不足、地球環境負荷過重時代的對策。

日本家電品牌虎牌（TIGER）推出一款不用電、不用瓦斯的煮飯鍋，燃燒報紙就能煮出美味的米飯。

商品官網指出，這種鍋子除了適合野營場合使用，在自然災害偏多的日本也可當作防災用品，有備無患。官網強調，這是貨真價實的灶，煮出來的米飯香氣、味道更加出色，非常好吃。這種鍋子能讓使用者同時獲得烹飪樂趣、美味米飯與安全感。官網說明，1份36頁的報紙可以煮3合（540毫升）的白米。

這款商品在日本另一網站也引發熱議。有網友留言分享，這鍋子煮飯效率很好，不僅可以用來煮飯，做燉菜、煮咖哩也行。還有人留言鼓勵虎牌趁此時多多推廣這個鍋子，「這種產品的理念非常好」，起初看到還覺得不太相信，現在覺得是很厲害的商品。