開放銀行是採三階段，目前已走到第二階段，第一階段為「公開資料查詢」，在2019年9月已上路，第二階段是「消費者資訊查詢」，是在2020年12月上路，第三階段則是「交易面資訊」。據金管會統計，至2023年底，第一階段共有27家銀行參與，第二階段有17家銀行參與，總共已有24家銀行參與開放銀行。

銀行局副局長林志吉表示，第三階段開放項目有五大類，包括存款、信用卡、貸款、支付及手機門號轉帳等。因第三階段擴及到交易面，初估第一階段與第二階段有參與的銀行意願會較高，因已有與TSP業者合作意願，且已與廣大會員有資料來往，參與第三階段有利於銀行業務整合與發展。

在五大類中，像是未來民眾可以在第三方的APP申請活存轉定存，或是透過同一介面同時可申請好幾家銀行的信用卡，或是申請車貸、房貸、小額信貸等；又例如民眾在電商買手機，可以同時申請帳單分期或在同一介面取消分期；也可以藉由第三方的APP同時轉帳到好幾家銀行的帳戶，但轉帳會設有限額，基本上不會大於現行銀行的約轉與非約轉限額，銀行也有可能會一律視為非約轉做限制。

林志吉表示，因應第三階段進入到交易面，自律規範中有要求，消費者進入第三方的APP要有符合銀行APP等級的身份驗證，且消費者在完成每一次的查詢、交易時，TSP業者都要通知，例如用推播、Email、簡訊等，銀行在審核交易資料時，定期也要通知消費者交易情況。

此外，在爭議處理上，依照規定消費者若與TSP業者有爭議，在一定金額內要由銀行先墊付，規定是每一位、每一事件在2萬元以下，若是多數消費者同時發生爭議，每一事件合計共1,000萬元以內。