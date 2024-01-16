翁鈺鈞自三立電視「超級紅人榜」選秀節目成功闖關脫穎而出，近日推出首張專輯《異想世界》，其中新歌〈猶有我〉十分催淚動人，她表示接到新歌當下就淚崩，在錄音室情緒數度不能自己，並說弟弟患有重度自閉症，從小就受到大家的幫忙，這一路走來看著弟弟的成長，「他很獨特，他是我弟弟，是我人生動力的來源。」
她感性說，新歌為弟弟而唱，「弟弟一直以來是我歌唱的動力，感謝他沉默的支持。」此外，這次募資成功出輯，翁鈺鈞坦言首張專輯，要求完美，不斷超支，負債金額高達7位數，雖然有些憂心，但想到終於圓夢，欣然接受揹負甜蜜負擔。
她在參加《紅人榜》比賽之前，就在台中康橋公園公益演唱達五年之久，持續關懷弱勢團體，在歌唱奮鬥的路上，弟弟的沉默支持，正是她擊退許多失意的堅定力量，「我知道他一直鼓勵支持著我，這也是我堅持歌唱至今的信念，看似我在照顧弟弟，其實是他給了我很多勇氣與力量，從小到大我每年的生日願望都是希望弟弟能開口說話，期盼他叫我一聲姊姊，相信這個願望終有一天會實現。」
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