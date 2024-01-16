59歲知名作家吳淡如，2009年與圈外人鄧明昆結婚，育有一個寶貝女兒「小熊」，成家後逐漸淡出媒體行業。知識淵博的她，如今經常透過社群分享生活，近日她發文曝光與女兒對話，引發大批網友共鳴。

透過臉書，吳淡如分享女兒拍攝的一系列台中火車站的夕陽照，提到小熊從小喜歡看火車：「她跟我說，所有的學科之中，她對藝術最有興趣」，問我會不會反對她學藝術？

吳淡如也透露支持女兒興趣的原因：「這是媽媽的小時候沒有辦法完成的願望之一。小時候沒有辦法去讀藝術之類的科目，大人們說的都是同一番理由，相信這些理由你也都耳熟能詳」，有感而發表示，不管做什麼，沒有任何一件事是真的容易的：「鮮花都長在流血流汗的路上。很多事情，都是一放棄變成專業，就會變成終身業餘，光只有愛好是不夠的」。

不過，話鋒一轉，吳淡如也寵溺向女兒鼓勵：「加油，你的願望已經大概變了10幾20次啦！繼續變沒關係。我相信人生要做她喜歡的事情，才值得活。也才做得好」。

一番言論，釣出大批網友有感而發留言：「充滿愛與智慧的媽媽」、「最後一段話最有感。我女兒也是這樣一直變一直變...」、「媽媽很愛小熊，做什麼都支持，畢竟生小孩多辛苦啊，當然要愛她的選擇囉~只要看她健康快樂就足矣」、「淡如是一位非常非常好的媽咪」、「本來很感人，看到結語害我爆笑出來」。