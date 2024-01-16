法務部矯正署16日舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交及監誓。(蔡依珍攝)

法務部矯正署16日舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交及監誓。(蔡依珍攝)

法務部矯正署16日舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交及監誓。(蔡依珍攝)

法務部矯正署16日舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交及監誓。(蔡依珍攝)

法務部矯正署16日舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，法務部長蔡清祥親自監交及監誓，他呼籲首長要以身作則、行得正才能領導同仁，也提到要有創新作為、善用科技和重視法紀，尤其面對風險管理，不希望事後才來危機處理，一定要防範在先，只要是正確的事就勇往直前、勇敢去做。

矯正署表示，此次人事異動配合台南第二監獄典獄長李進國，及台北少年觀護所所長陳孟傑退休，4所機關首長異動包括八德外役監獄典獄長葉俊宏調派台南第二監獄典獄長、彰化看守所所長黃鴻禧調派八德外役監獄典獄長、彰化監獄副典獄長吳瑞寶調升彰化看守所所長、宜蘭監獄副典獄長簡永池調升台北少年觀護所所長。

李國進代表退休人員致詞，感謝30多年來長官的栽培和同仁的配合，他幽默指出，看到退休金通知特別有感，感嘆真的變的很少，也提到退休人員才看得到的文字密碼就是：「要省吃儉用！」，最後高喊：「我退休了！」獲得滿堂喝采。

蔡清祥致詞時表示，感謝矯正機關首長第一線工作的辛勞，也勉勵機關首長應從自身作起，善盡督導之責，思考矯正機關在推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，也要將廉政治理概念納入政策執行，落實走動式管理。

蔡清祥說，面對科技日新月異，期許各矯正機關繼續推動各項科技設備，如電子手環計畫、智慧監獄成立，以輔助戒護安全網的建構，藉由科技優勢推動創新服務、降低風險管理，並與世界潮流接軌，更提醒矯正同仁謹守依法行政，針對機關特性業務，發揮專業能力輔助業務推展，並推動各項政策及處遇，如近2年透過監獄行刑法及外役監條例的修法，使遴選標準更臻明確透明，更具公信力。