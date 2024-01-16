Olivia Ong 王儷婷宣布將來台舉辦《光影》演唱會台北站。她當年因參加《超級星光大道》踢館PK一戰成名，以動人心弦的嗓音和紅極一時的歌曲〈海枯石爛〉讓大家熟知。

她的「光影」演唱會台北站還將呈現令人驚豔的舞台設計、精心編排的舞蹈，也將展現她多才多藝的音樂才華。這將是一場不容錯過的視聽盛宴，為台灣的歌迷帶來難忘的音樂之夜。

她自2010年以來，在台舉辦了多場個人演唱會並取得了許多好評，這次將在3月31日晚上8點在台北於Taipei Legacy開唱，為觀眾呈現出一場精彩絕倫的表演。

她自從在2009年《超級星光大道》選秀節目中亮相，她的音樂道路就逐漸開啟。在台灣發展的期間，她成功舉辦了多場演唱會，其中包括「夏夜晚風Live音樂」、「Ready For Love音樂」和「Romance愛的羅曼史演唱會」均贏得了歌迷的讚譽，票房也取得亮眼的成績。