2024大選落幕，立法院三黨不過半，民眾黨取得8位不分區立委席次，成為關鍵少數，未來國會正副龍頭如何組成引發討論。東華大學教授施正鋒16日在《大新聞大爆卦》節目強調，就短期成長而言，民眾黨跟民進黨合作，當然資源會比較多，但過去不少小綠政黨都被裂解，柯文哲應該知道跑去綠營那邊就會被殲滅。而且過去在野共識是下架民進黨、反對新潮流，白去跟綠結合，不是自打臉嗎？關鍵還是在理念跟政黨認同。

「柯文哲的個性有一點像安祿山，但是他的那個思維又是毛澤東，到底要打日本，還是打國民黨？用多少力？在不同的時空之下，他會改變的！」施正鋒表示，所以他講那些什麼都不重要。至於合作，大家一般理解就是議題合作；第二個就是召委這個部分，是不是可以分一下？

施正鋒提到，當然民進黨有一個優勢，不一定聯合政府，比如說民眾黨可以表現的哪些，比如說法務部什麼的、NCC主委，丟給民眾黨，在大樹之下，小草大概就是只能當側翼。

「我覺得柯文哲再怎麼聰明，他應該知道說，跑去那邊，應該就會被殲滅！」施正鋒強調，「不只是他一個人，頭就被摘掉了嘛，因為他現在不是國會議員。你要想一下，他自我定位是什麼？」也就是說討厭民進黨，不一定喜歡國民黨，然後愛民眾黨又是另外一回事。所以我們可以看到，這一次其實綠的不少分裂投票，也就是說他政黨可能投民眾黨，要教訓一下民進黨，但是他總統還是繼續含淚投賴清德。

施正鋒直言，當然就短期的成長來講，當然跟民進黨結合，成長的空間比較多、資源比較多，至少有某個部會可以養很多人。但是因為過去跟國民黨，大家的共識是下架民進黨，反對新潮流，「啊現在就是新潮流當政啊！你跟他結合，不是自打嘴巴嗎？」而且他跟韓國瑜有共事的經驗，應該是可以。但是他跟韓國瑜合作，也要小心翼翼，第一個是說，韓國瑜是不是有相當的自主性？關鍵還是他的理念、政黨認同是什麼？