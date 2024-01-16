民進黨總統當選人賴清德在競選期間，表態支持公開高端新冠疫苗採購合約，但政府遲未有動作，在賴當選後，疾管署16日下午臨時舉行記者會，署長莊人祥親上火線公開58頁契約內容。對此，臺北市議員游淑慧指出，高端契約是在2021年7月19日才新增保密條款，而當年7月18日衛福部召開會議討論高端EUA審查，隔天衛福部就正式核准，發給高端高爭議性的EUA，「為什麼在拿到EUA後，就趕快同時加上保密條款？到底要保密什麼？」當時的EUA資料也應該一併公開。

游淑慧16日在臉書表示，「高端契約，原來……是沒有保密條款的」，千呼萬喚的高端契約終於公開了，之前民進黨政府以契約內有保密條款為由，而拒絕公開，但原來，原本的合約是正正常常、沒有保密條款，2021年7月19日第一次契約變更，才新增這個保密條款。

「7月19日發生甚麼事呢？」游淑慧指出，「2021年7月18日食藥署邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901通過審查取得緊急使用授權（EUA）」，「2021年7月19日，衛福部正式核准高端MVC-COV1901疫苗專案，發給高端高爭議性的EUA」

游淑慧質疑，「為什麼在拿到EUA後，就趕快同時加上保密條款？高端疫苗EUA怎麼過的？到底要保密什麼？」更重要的是，當初的EUA審查資料，也應一併公開。