林志吉指出，去年前11月的達標率雖不如疫情期間有150％、160％甚至200多％，但絕對金額來看，目標3,800億元為較高目標值，2022年目標為3,500億元、2021、2020年都是3,000億元，更早期是2,000多億元，過去僅有2008年金融海嘯當年未達成國銀對中小企業新增放款目標，其餘每年都有達標。

展望今年目標，林志吉表示，將徵詢銀行公會及大型銀行意見後，報行政院核定，原則上將在第二季確定；待今年目標定案，會再對外說明。

銀行局統計，截至2023年11月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆6,897億元、月增562億元，累計前11月國銀對中小企業新增放款達4,064億元。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.15％，占民營企業放款餘額比率為68.95％，分別較上月底之比率增加0.13及0.16個百分點；另2023年11月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.24％，與上月相同。

林志吉表示，2023年前11月對中小企業放款增額最高的銀行，由北富銀增加749億元奪冠，主因2023年4月合併日盛銀行，加計原日盛銀行對中小企業放款餘額所致，若排除日盛的話是增加434億元。

其次依序為華南銀行增加560.49億元、彰化銀行增加466.19億元、玉山銀行增加432.11億元、永豐銀行增加340.75億元。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。