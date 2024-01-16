林玉書失業1年半後格外珍惜《追分成功》演出機會。（粘耿豪攝）

林玉書失業1年半後格外珍惜《追分成功》演出機會。（粘耿豪攝）

林玉書失業1年半後格外珍惜《追分成功》演出機會。（粘耿豪攝）

林玉書非常珍惜《追分成功》演出機會。（台視提供）

林玉書在《追分成功》戲裡戲外都和亮曦是好哥兒們。（台視提供）

30歲的女星林玉書，在台視《追分成功》飾演陳慕義孫女，表現亮眼，她劇中近來無辜捲進亮曦的桃色風波，好友對亮曦求愛不成後竟遷怒於她，除了以偏激言論網路霸凌、甚至拿刀捅她。現實中的林玉書坦言曾遇過類似狀況，因為不太懂得怎麼跟女生相處、聊天，所以她的朋友有9成5都是男生，但也因此一直以來總會被男性友人的女友們敵視、甚至騷擾。

「他們交女朋友以後，我都會躲遠一點，甚至絕交，因為我就是很容易變成他們交往對象的假想敵」。林玉書舉例，大學時曾有一位追求過她的男生交了女友後，女友很介意她的存在，經常故意半夜傳訊她，「甚至打電話來哭，問我為什麼要害她、搶她的男人，還會問我知道他是從何時開始不喜歡我的嗎？」類似的狀況不勝枚舉，因此只要她的男生朋友交了女朋友，她便不再跟對方聯絡、消失，如果朋友失而復得，就代表對方分手了，「所以我的朋友愈來愈少，因為論及婚嫁的人愈來愈多，而女生永遠都會在意我，我不想淌渾水」。

林玉書在《全明星運動4》退賽風波後沉寂1年半，去年6月前往奧地利維也納準備打工度假1年，甚至已動念要定居當地，8月下旬突然接到《追分成功》劇組邀約，她僅猶豫了20秒，便說「好啊」，果斷決定提前於9月初返台加入演出，因為這是她完全失業、零收入許久後好不容易才出現的演出機會，但也為了把握這個機會，她必須持續付房子租金直到1月底，「因為房子已簽下租約半年，要提前解約必須3個月前通知，所以為了拍這部戲，我到現在都還在付維也納的房租」，且她日前又向劇組請假4天飛去維也納辦理退房、交還鑰匙等手續，以及收拾當時來不及整理的行李、處理善後所有事，「加上這一趟機票5萬，這3個多月已經又花30、40萬。所以現在還是處於透支的狀態，拍戲至今賺的酬勞還不夠付……」

問她值得嗎？「先不要去想這件事，已經做了這決定，就好好做好！」雖然在維也納生活原本也是她的夢想。她說，在英國讀研究所時就曾在歐洲旅遊，當時非常喜歡奧地利，覺得有生之年要來這邊生活，剛好30歲是人生重大轉捩點，所以想趁著生日前完成這件事，也算送自己一個禮物，加上奧利打工度假簽證非常好申請，維也納工作也不難找，「我本來已經想要留下來長期生活、退出演藝圈了，因為在那之前已經很長一段時間沒有工作，我必須要思考未來，畢竟不是小朋友了，要考慮實際面」。

她坦言沒有工作的日子其實非常慌，雖然以前有存錢，家裡也有幫忙，加上她很少出門、住家裡沒有太多開銷，但她是那種沒有收入會很沒安全感的人。現在能以演員身分回歸演藝圈，讓熱愛表演的她獲得演出機會，已經很開心。

再回首，如何看待當時《全明星》的退賽風波？「就不看啊！不會到不堪回首，發生了就是發生了，經歷過了就是經歷過了，這是不會改變的事實，日子還是要過，人生本來就會遇到好的、不好的事，對我來說都是養分，都是讓我成長的經歷，也可能對我來說是好的，讓我更了解自己的個性、知道如何應對進退， 想想自己是否哪裡可以更進步，也思考在螢光幕前該如何表現讓人更想留下來看看你、更吸引大家的目光」。她不諱言自己個性也有變，「以前比較自我、關心自己，現在比較會關心身邊的人事物」。

她尤其感謝《追分成功》裡的兩位前輩柯叔元、方馨，「他們很關心後輩，很暖心，常會提點我們怎麼表演會更到位、分享經驗，尤其馨姊真的好溫柔喔！一開始因為不熟，我擔心講了什麼造成人家誤會，所以很小心翼翼、超怕講哪句話會得罪別人，後來發現她真的很關心我們，還會在我的IG留言、私訊我，祝我耶誕快樂、新年快樂，真的是很暖的姊姊，尤其我有時表演上有些想法過不去、向她請教，她會侃侃而談教我許多，我擔心自己講話、應對不得體可能讓人不舒服，她也說『如果有，我會告訴妳』，她讓我覺得我如果有什麼不妥言行，她是真的會私下跟我講，總之這些哥哥姊姊真的很暖，很願意教導後輩，也會容忍我們的錯誤，不會怪我們拖累大家」。