民用航機起飛前，空服員在走道上示範的安全動作，都是能在關鍵時刻發揮救命作用的重要資訊。

日本航空一架客機2日降落東京羽田機場時撞上誤闖跑道的海上保安廳飛機，日航客機起火爆炸，全機379人18分鐘完成疏散「0死亡」，引發全球航空圈熱議。國外有空服員語重心長直言，倘若決定權在空服員手上，實在應該禁止乘客在起飛到安全警示燈熄滅期間戴上耳機，否則乘客不僅錯過起飛之前的機上安全說明與示範，對於危險徵兆也很可能毫無警覺。

英國《太陽報》空服員專欄11日發文指出，空服員對於機上乘客要求真的不多，衷心希望乘客能用一個簡單的動作回應空服員的期待，很可能帶來生死交關一線間的區別，那就是起飛之前拉掉耳機、專心看空服員示範或機上播放影片講解飛機的安全功能與逃生資訊，例如逃生門，這些都是能夠救命的重要資訊。

撰文的空服員指出，短短5分鐘的示範，內容充分而且有條有理，乘客逃生需要的資訊一應俱全，乘客只需要坐在座位上注視空服員的動作與說明就好，「問題是沒人看，這讓我們非常惱火」。

有些航空業者會透過飛機座位後方的螢幕播放安全逃生資訊影片，便於讓乘客觀看。

空服員表示，全機多數乘客毫不關心安全說明與示範動作的情況，這讓站在走道上示範的空服員感覺很糟也就罷了，更關鍵的是，倘若真的出了狀況，空服員面臨的是很可能失敗的逃生作業，「飛機上可能有好幾百人，如果只有少數人看了我們的安全示範，這代表大多數人不知道該怎麼應對」。

文章指出，機上多數乘客登機後毫不關心安全示範，倘若航程真的發生危險，這代表大多數人必須仰賴空服員的指示逃生，但在十萬火急的狀況下，空服員很難對每一個乘客伸援，「在安全示範過程閉著眼睛或戴著耳機的乘客，八成會是頭一個來求助的人」，空服員真正需要的是乘客在關鍵時刻主動因應、擁有自救能力。

撰文空服員直言：「若能由我來做決定，我會禁止乘客在扣上的安全帶燈號熄滅之前佩戴耳機。這是整個航程最危險的一段時間，只要人人更加保持警覺，必定有所幫助。」在緊急情況發生時，協助乘客是空服員的工作，但如果想讓全機所有乘客順利獲救，真的需要全體乘客都關注安全逃生措施。不同機型的飛機，逃生資訊也有相異之處，乘客實在不該忽略這些資訊，千鈞一髮之際的確能達到自救與救人的效果。