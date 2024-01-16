2024大選落幕，立法院三黨不過半，民眾黨取得8位不分區立委席次，成為關鍵少數，未來國會正副龍頭如何組成引發討論。國民黨台北市議員鍾沛君強調，白營不分區前三的黃珊珊、黃國昌、陳昭姿過去對藍營都有敵意，能否跟國民黨合作，或投給國民黨的人選？本身就有心理上的「崁」要去過。加上柯文哲的賭徒性格，他會利用槓桿，看能否取得民眾黨的最大利益，會比較重視具體的交換，而不是只要有理念就能結盟。

「黃國昌已經有過經驗，他們這些新科立委有些雖然算政治素人，但我想也不會那麼天真。」鍾沛君16日在《大新聞大爆卦》節目表示，他們應該會跟國民黨競爭監督行政的角色，而不是說聯合政府、參與行政權力的分配，所以說實在的，他們比較沒有道理去跟民進黨合作。

鍾沛君強調，「但是，關鍵就在這個但是！柯文哲大家都知道嘛，就是這個賭徒性格！我覺得他會利用槓桿，看能不能槓到最大的民眾黨的利益。」所以從過去國民黨跟他談六點的經驗來說，他也不是真的只要有理念就能結盟，而是對他來講，具體的交換，這件事情是比較重要的。

「所以我反而覺得說，雖然昨天條件開出來了，但是未來不可諱言，正副院長有沒有一個角色給民眾黨？」鍾沛君提到，或者接下來已經談到委員會召委的分配？有沒有可能作結合？都是可能在正副院長投票之前就可以先取得默契的。就講民眾黨不分區前三的黃國昌、陳昭姿，過去對藍營的敵意，一向是大於綠營的，所以說他心裡面對要跟國民黨合作，或投給國民黨的人選？他會有一個心理上的「崁」要去過！

鍾沛君指出，黃珊珊現在當然是跟大家講說，他們是先要來談理念，也說他們會團進團出，八席一起，好像延續藍白合時候的敵意，還是活在前年敗選之後的怨氣當中？當然從賽局理論來看，會覺得一大一小的在野黨合作比較合理，但是如果去細究剛剛所說，就會發現他們還有個人的因素。還有柯主席雖然不在立法院，他也會有操盤的、他自己的考量在內，「所以我覺得，其實這個變數是很大的！」