想要錢而已？有人妻在網上抱怨，她表示生了孩子之後，原本和婆婆討論好，給每個月1萬5千元的生活費，孩子也是婆婆願意要幫忙帶，不料，婆婆帶了幾天後，竟坐地起價要討「正牌保母」待遇，讓她心累，並和婆婆說「娘家願意不收一毛錢幫忙帶孩子」，沒想到此話一出，婆婆立刻轉變態度願意繼續帶孫；人妻也表示婆婆的行為讓她摸不透「到底是什麼心態？」。

一名人妻在臉書社團「婚姻家庭甘苦談」發文，她提到孩子生下來後，婆婆自願帶小孩，雙方也談妥每個月1萬5千的生活費，其餘費用另計，然而，婆婆帶了一陣子後，開始對她吐苦水「外面保母都收多少多少」、「小孩常常吵我沒辦法好好休息，身體好累」，明示暗示就是想討「正牌保母」的待遇。

人妻表示，由於家中都是由她一個人在賺錢，且對於婆婆開出的金額過高，難以達成，她只好和繼續和婆婆溝通表示「娘家願意不收一毛錢幫忙帶孩子，還可以讓我專心上班，不如還是將小孩請娘家當忙帶」，婆婆一聽完後，態度立刻轉變說「哎呦！不用麻煩親家啦」，還表示知道她在外工作辛苦，錢可以少給一點，願意繼續幫忙帶孫；對於態度大變的婆婆，也讓他不解「婆婆到底什麼心態？」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「給妳媽媽帶比較好喔」、「給娘家帶卡賀」、「千萬別給婆家帶小孩」、「都要變成『前』婆婆了還理她做甚？」、「都妳在負擔，小孩跟你姓就好」、「想要錢而已」、「外面準公托系統保母可以補助」、「我會孩子給娘家帶自己多存錢，這種婆家早離早幸福」。