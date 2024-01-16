許多人出國遊玩，都會帶點伴手禮回家，就有一名網友分享，自己介紹台灣人愛吃的蛋捲給外國友人當伴手禮，一查才發現蛋捲的起源地竟是西班牙，讓他震驚不已，上網分享後讓不少人大感意外，也有內行人出面解釋，台灣人吃的蛋捲從何而來。

一名網友在Dcard發文表示，最近有阿根廷的朋友來台出差，兩人順便見面敘舊，因為朋友打算在離開台灣前買些伴手禮，自己就推薦台灣人常送禮的鳳梨酥（Pineapple pie）跟蛋捲（Egg rolls）。沒想到對方反應卻是一頭霧水，原來友人認知的Egg rolls，比較是像炸春捲的食物，自己上網一查也震驚，「台灣人愛的蛋捲居然是從西班牙發明的」。

貼文引起討論，「奇怪的知識增加了」、「活這麼久第一次聽說」、「每次都推鳳梨酥給朋友的我終於有新選項推薦了，不過蛋捲不是台灣的真的有點震驚」、「震驚，一直以為是台灣的傳統小吃」、「外國人的蛋捲跟台灣的蛋捲好像真的不太一樣」。

一名內行網友則透露，「蛋捲這種東西真的是從國外引進的沒錯，1977年以前台灣是沒有蛋捲的，然後山鄉股份有限公司（喜年來前身）看到蛋捲在香港很流行，就把蛋捲的做法從香港引進台灣，所以就流行到現在，意外變成台灣知名伴手禮」。