去年傳出台灣將新增印度為移工來源國之後，引起不少民眾反彈。近來有網友發現，台灣去印度的人次似乎也不多，質疑就算是出差，人數也太少，因此提問到底印度有多雷，才會連出差的人都不多。發文引發熱烈討論，甚至釣出過來人分享曾經去印度出差的慘痛經歷。

有男網友近來在PTT的Tech_Job版以「印度這麼雷嗎？沒人願意出差？」為題發文，表示最近看到台灣人出國紀錄，去印度的竟然不到800人次，認為就算這些人都是出差，人數也太少，質疑到底是因為空氣、水質差等哪些問題，才會造成這種狀況。

有位曾經多次出差前往印度的網友就跳出來分享自己的親身經歷。他表示，十多年前每年都會去印度2次，一去就待好幾個星期，可是每次都會生病拉肚子。疫情前，他待的新公司在印度要開部門長官會議，原本他認為印度應該會有所進步，而他也學會了保護自己，這次應該可以避免生病拉肚子的慘況發生。

他不但訂了頂級的飯店入住，飲食也準備在飯店解決，甚至帶了滿滿2箱行李的礦泉水，「準備連漱口都用台灣水」。到了印度的頭2天還很正常，第3天因為晚上還在開會，公司就從外面餐廳叫了Subway潛艇堡。看到原本一直叫他別吃印度食物的長官都拿了一個，他也就安心吃了起來。結果當天晚上就發生慘劇，「整個晚上都在絞痛」。後來詢問長官才知道，對方只是好奇拿出來看看，沒吃就丟了，讓他大呼「被騙了！」

對於他的慘痛經歷，其他網友大都笑稱，「長官壞壞啊」、「年輕人終歸是年輕人」、「長官：不是我都想說你老經驗了，怎麼敢吃？」、「你可以不要吃，但一定要請你的屬下吃」。也有網友指出，「印度的subway非常不衛生，沒帶手套收錢，收完錢沒帶手套抓生菜和肉」、「去南亞國家正露丸一定要帶啦，緊急的時候倍數吞下，至少不會拉到快掛」。