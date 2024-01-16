41歲女星馮媛甄從節目《全民大悶鍋》發跡，憑藉甜美外型、高挑身材和有點無厘頭性格，受到不少觀眾喜愛，而甜美娃娃音和神似名模林志玲的外貌，讓她有「小林志玲」的稱號。已經嫁人生下女兒的她，昨（15）日曬出母女倆外出合照，並感嘆6歲女兒「暴風式成長」。

馮媛甄2015年和賽車手林帛亨結婚，老公林帛亨是霧峰林家後代，家世顯赫，身價傳超過30億，和馮媛甄結婚9年，有著女兒「玲衣」，一家三口過著幸福生活，近日馮媛甄曬出牽著女兒的手，在嘉義街頭，和女兒一起去速食店吃飯的照片，馮媛甄穿著灰色大學T，搭配同色系短裙，露出纖細美腿，背影看起來就像少女一樣，而一旁女兒身高也快趕上媽媽。

貼文一出，圈內好友Ruby（劉馨如）留言驚訝表示「好大了喔！」，馮媛甄回覆對方「可怕的是...有些衣服已經能一起穿，真的太快了～」感嘆孩子長好快，此外不少人則注意到，馮媛甄狀態保持的非常好，紛紛大讚「是姐妹」、「姐妹出遊」、「媛甄美女帶著可愛小美女去麥當勞吃薯條喝可樂囉，很開心唷。」

事實上，馮媛甄當年除了是節目固定班底外，之後在主持和戲劇都有著不錯成績，在2018年生下女兒後才逐漸淡出演藝圈，在女兒長比較大後，近幾年才漸漸重回到觀眾面前。