在科幻影集「銀河飛龍」(STAR TREK：The Next Generation)當中，有一種高科技種族「博格人」(Borg)，他們身上的細胞大多都被奈米機器人取代，使他們的自我修復能力超強。現在醫學界正在研發類似技術，利用奈米機器人來清除癌腫瘤。研究人員開發出一種由尿素驅動的奈米機器人，可以破壞膀胱癌腫瘤，在小鼠實驗中，腫瘤縮小了近 90%。

新阿特拉斯(New Altas)報導，巴塞隆納生物醫學研究所 (IRB) 、加泰隆尼亞生物工程研究所 (IBEC)、巴塞隆納自治大學 (UAB) 的合作團隊，發了可一種自行推進的奈米機器人，前往腫瘤部位，逐步的破壞腫瘤。

研究人員還利用膀胱的內部環境，設計出直接以尿液中的尿素做為動力的機制。機器人安裝一種催化尿素的酵素-脲酶，它具有水解為氨和二氧化碳的功能，這些就可成為奈米機器人的推力。而機器人的「武器」則是放射性碘，即碘 131，它是放射治療法中的常用同位素。

電腦斷層畫面，奈米機器人(金色物質)附著在癌腫瘤上(青綠色)，以碘131消滅腫瘤。(圖/巴塞隆納生物醫學研究所)

奈米機器人注射到膀胱癌小鼠的膀胱後，研究人員使用正子斷層掃描（PET），追查機器人的工作狀態，發現它們自動在腫瘤部位聚集。穿透腫瘤表面，並注射碘 131，使得腫瘤體積縮小了近 90%。

這些奈米機器人存在時間不長，不久就會隨尿液排出，這算是完成了一次治療。

研究作者之一的山謬‧沙奇斯(Samuel Sánchez)說：「這效果超群，單次劑量，腫瘤體積就減少了 90%。在以往，患者通常需要 6 到 14 次療程，可見奈米機器人要有效得多。」

這是奈米機器人治療癌症的里程碑表現，研究人員的下一步，是確定腫瘤在治療後是否會復發。