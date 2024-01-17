看懂外資偷賣超手法 先跑先贏(圖/先探投資週刊提供)

編按：總統大選後，台股沒有慶祝行情，周二（16日）更暴跌近200點，外資狠砍451億元，為今年來最大賣超，史上第15大。

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今年以來外資對台股賣壓出籠，卻紛紛搶進各類債券ＥＴＦ，在今年央行降息預期下，債市價格甜蜜點浮現。

台灣ＥＴＦ市場在近年都經歷了許多變化，二三年全年有九檔ＥＴＦ新增加規模突破百億元，主要是由高股息ＥＴＦ人氣助長，觀察國內前五檔規模超過千億的台股ＥＴＦ當中，高股息就占四檔，推升台股ＥＴＦ基金去年底衝上近一．四兆元。此外，債券ＥＴＦ受市場的關愛程度也不減，債券ＥＴＦ隨著債券價格探低，成為投資大熱門，整體規模從一．二一兆台幣增胖至超過二兆元。

外資二三年對台股投以關愛目光，一整年下來買超逾二七四五億元，隨著台積電法說會釋出樂觀展望、通膨降溫催出Fed降息預期，外資在最後兩個月回心轉意，加碼台股四二○一億元，不過二四年開春以來，台股加權指數自高檔回落，外資的買盤也戛然而止，近周反手賣超近三○○億元，個股表現震盪加劇，尤以中小型股跌幅相對更大。

外資買超名單露玄機

過去債券ＥＴＦ的買賣主要是以壽險公司為大宗，以新台幣計價的債券ＥＴＦ不僅能在台美利差擴大之下，助其節省避險和匯損成本，不需占用海外投資額度就能連結海外債的優勢，也讓壽險業者投資金額突破新高。

去年底資金開始湧入的債券ＥＴＦ基金，如今也成為外資的聚焦目光，統計年初以來外資買進名單，除去智原、華碩、長榮航之外，其它前十名內清一色都是債券ＥＴＦ，其中，國泰投資級公司債位居外資今年加碼冠軍，金額達五五．四億元，富邦金融投等債、永豐十年Ａ公司債、群益二五年美債在內共九檔債券ＥＴＦ皆獲得外資十億元以上買盤，今年來外資累計大買債券ＥＴＦ，金額直衝三三三億元，對比今年對台股一路以來的獲利了結賣壓，不僅反映了選舉前的觀望態度，實則顯示外資賣超程度遠比表面數字來得更大，資金顯然已悄悄轉進債券ＥＴＦ囤貨。（全文未完）

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