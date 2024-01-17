一名國中特教班老師阿華（化名），明知14歲女學生（A女）有輕度智能障礙，心智程度不及常人，性自主理解能力及判斷能力不足，竟為了滿足一己之性慾，2022年4月初至5月間，在學校女廁、社區公車候車亭，利用A女因智能不足而不知抗拒，親吻嘴巴，再撫摸胸部、臀部，並以手指及生殖器性侵得逞3次。

法院審理，阿華矢口否認犯罪，辯稱：「A女是輕度智能障礙的特教生，我是他的國文老師，大部分都在教他寫字、認字、學習成語等，我都聽她分享生活上的事情，有時會陪她走路走到放學的地點，到校門口。」

我與她有用通訊軟體互動，我跟她沒有互加好友，但我有私訊她，我不確定她有沒有加我好友。2人對話紀錄中的「小藍屋」、「藍色小屋」是她家那裡的公車亭，我與他相約在那裡，是因為在學校她的導師會限制她來跟我聊天，我不知道導師為何要限制，她心情不好，導師就不讓她來上我的課。

A女只有那段時間是一個人，可以利用那段10分鐘的時間跟我講話，是她主動約我的，我是一個有求必應的老師，學生要求我就會做到。答應在學校外見面，這是我的疏失。

我會叫A女「寶貝」，是因為在特教班裡面，每位同學我都叫寶貝。我向他表示，「喜歡寶貝身上的味道」、「香香」，是因為在上課時，她會跟我分享她洗髮精的味道，因為她坐我旁邊，會跟我說她換洗髮精，會問我喜不喜歡那個味道，所以我在放學後才用通訊軟體回應她這件事。我認為2人的訊息互動，不是正常老師與特教生的互動，這是我的疏失。

我會要A女刪除訊息，是我有時會講一些不好聽的口頭襌，有時會講學校老師的壞話，所以我不太想讓人知道這些話，才會叫A女删訊息。A女指稱我在2022年4月初至5月間，在學校女廁、公車站候車亭内，對她親吻、撫摸胸部、臀部，還性侵她，我沒有做這樣的事。

我不知道A女為何要這樣說，而且我4月人也不在，我回家鄉顧小孩，我當時有請假1個多月，學校有請假紀錄。

法官審酌，阿華竟為滿足一己色慾，罔顧A女身心、人格之健全發展及心靈感受，見A女有智能障礙，心智程度不及常人，性自主理解能力及判斷能力不足，利用擔任A女教師之機會，在A女不知抗拒下，對Ａ女為性交行為，使A女身心受創並留下難以磨滅之陰影。

法官認，阿華嚴重戕害A女心靈及兩性認知之健全發展，犯後始終否認犯行，毫無悔意，日前依法判決，阿華犯成年人故意對少年犯乘機性交罪，共3罪，分別處刑4年2月、4年、4年。應執行有期徒刑8年。可上訴。

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