一名阮姓男子2022年2月28日上午6時許，在北市大安區錢櫃KTV忠孝店附近，發現酒醉的正妹（A女）獨自搭計程車，竟然色慾薰心，駕車一路尾隨到新北市五股區A女住處社區前，見計程車停車後，立刻上前打開後車門，向司機佯稱自己是A女友人，會送A女上樓返家，阮男攙扶A女到自己的車上，隨即將A女載汽車旅館性侵得逞。

法院審理，阮男坦承有駕車尾計程車到A女住處社區前，再將A女載到汽車旅館後，2人確有發生性行為，阮男辯稱：我本來以為A女是我的朋友，才會駕車尾隨，後來是她自己走到我的車上，並同意跟我去汽車旅館休息，當時A女的精神狀況清楚、正常，不僅能與我聊天、對話，還主動問我是否想與她發生性行為，後來我們就發生關係。

A女則指控，與朋友在KTV待到快早上，要離開時，我已經沒有意識，離開的過程，我也都沒有印象，一直到我隔天醒來後，問朋友才知道，是朋友幫我叫計程車離開KTV，我也不記得我是怎麼到汽車旅館的。

在汽車旅館時阮男有撫摸我的身體，所以我知道他想要跟我發生性行為，我有跟他說「不要」之類的，至於性行為的時間，或我有沒有脫去衣服，還有離開汽車旅館的過程，我都沒有印象。

我知道當天是阮男送我回到家，但是過程我還是迷迷糊糊的，印象中我有跟他對話，但是內容我忘記了，只記得我有跟他要LINE，後來一直到我在家裡睡起來的時候，精神才比較清楚時，回想起來模模糊糊覺得有被性侵，但是不知道對方是誰，就先打電話問我友人，「昨天是誰送我回來？」再打電話到車行詢問司機，後來司機在警局有拿行車紀錄器給我們看。

計程車司機則表示，當時A女是用APP叫車，我接到乘車資訊時，上面就已經寫明目的地地址，所以我沒有跟A女對話太多，只有問她是不是到五股，她說對，我印象中A女上車時，全身都是酒味，同行友人有稍微陪在她旁邊，等她上車後才離開。

抵達目的地時，我跟A女說「到了」，問她是不是這裡，她看了一下建築物後說「對」，此時後座的門突然被打開，有一個男生自稱是他的朋友，說A女本來要叫他的車，但是他遲到了，所以A女才會叫計程車回家。

我跟A女說：「你朋友來帶你下車」，A女轉過頭看我一下，並問說「他是誰啊？」我說「他說他是你朋友」，那個男生就拉著A女的手，並拿著A女的包包，快下車時，A女又轉頭問我「他是誰啊？」

我又詢問該男是A女的什麼人，男子還是說，「是她的朋友，她家就住這棟大樓的樓上，我等一下會載她到大樓地下室，再送她上樓」，我想說他好像對環境很熟悉，就沒有再多說什麼，然後該名男生便攙扶A女到他車上，我就離開了。

法官審酌，阮男與A女素不相識，竟因見A女酒醉落單，侵害性自主權，導致A女蒙受心理傷痛，亦嚴重影響A女於社會生活上之信任感及安全感，。一審法官判決，阮男依犯乘機性交罪，處有期徒刑4年。阮男不服提起上訴，高院及最高法院都予以駁回，維持一審原判。

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