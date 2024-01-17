義大利一對新人13日在皮斯托亞（Pistoia）當地修道院舉行婚禮時，地板突然塌陷，導致眾人從4公尺高處跌落。

在知名景點完成終身大事是不少人的夢想，不過有些歷史古蹟年代悠久，反而可能帶來麻煩。義大利一對新人日前在當地一座15世紀建造的修道院舉行婚禮，正當眾人開心跳舞慶祝時，地板突然塌陷，導致新人連同賓客共數十人從4公尺高處跌落，最後被迫在急診室內度過新婚之夜，所幸沒有人受到重傷。

義大利安莎社（ANSA）、「今日報」（Today）報導，這起事件發生在上周六（13日）晚間，地點位於皮斯托亞（Pistoia）的賈凱裡諾修道院（Convento di Giaccherino）。26歲男子保羅（Paolo Mugnaini）與妻子瓦萊莉亞（Valeria Ybarra）在2樓舉行婚宴時，地板突然裂開，出現一個直徑約3公尺寬的大洞，導致現場60多人從近4公尺的高處摔落。

Crollo al matrimonio a Pistoia, per Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra la prima notte di nozze in due letti accanto nel pronto soccorso. Lo sposo: “Risucchiati mentre ballavamo” https://t.co/lqzgORaLDi (scopri la app) #RepSelezione — Repubblica (@repubblica) January 15, 2024

現場的服務生形容當下的可怕情景：「地板向下陷落，所有人都掉下去，大量粉塵瀰漫在空氣中，什麼都看不見，尖叫和哭喊聲此起彼落。」所幸這起意外只造成35人受傷，大多數在接受醫療後已經出院，沒有人有生命危險。

根據調查人員初步研判，這起意外可能是修道院的地板出現結構性損壞所致，當地警消正進一步調查，以確認事故發生的詳細原因。