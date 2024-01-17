2024立委選舉落幕，高雄市議員黃捷因綠委趙天麟遭爆大陸籍小三退選，臨危受命投入高雄市第六選區選舉，最終順利當選、成功接棒。而黃捷也在16日表態，加入趙天麟所屬的湧言會派系。民進黨湧言會趙天麟也在臉書曬出大合照，歡迎黃捷加入。

黃捷在去年8月申請加入民進黨，推薦人是被視為英系的高雄市長陳其邁，而趙天麟被爆出大陸籍小三事件後退選，是陳其邁支持黃捷從鳳山跨區空降接棒，選戰過程也全力輔選。最終，黃捷以51%得票率的11萬3670票，擊敗國民黨對手陳美雅(9萬3750票)和獨派大佬郭倍宏(1萬5433票)勝選。黃捷也在當選時特別表示感謝陳其邁和趙天麟。

因緋聞案「沈潛」許久的綠委趙天麟在臉書貼出照片，說「黃捷加油，新國會加油」。照片可以見黃捷站在中心位，趙天麟、與綠委王定宇分別站在左右兩邊，台北市議員顏若芳、立委林楚茵也都入鏡。

據ETtoday報導，王定宇指出，大選過後，黃捷看到湧言會在高雄的團結，也看到趙天麟跟所有湧言議員無私輔選，她覺得很溫暖，所以選擇加入湧言會。對湧言會來說，有這種新生代的人才，網路聲量這麼高，竭誠表示歡迎。