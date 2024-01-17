民眾黨15日要求有意角逐立法院長的人做出修正「立法院職權行使法」、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、公開透明院長經費等4承諾。而國民黨前副總統參選人趙少康立刻代表戰鬥藍表認同，接著又提出四點主張，盼民眾黨也能同意並於立院合作。對此，前立委沈富雄16日就表示，「我覺得去討論到這麼細，就上了民眾黨的當」，引發討論。

沈富雄16日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「人家民眾黨出個棋，趙少康太嚴肅了，還正經八百的加了四條；而民進黨的回應，是考慮這個候選人的適任性，而不是在意政見發表，這也有問題」，沈富雄認為，「我覺得去討論到這麼細，就上了民眾黨的當」。

沈富雄說，「因為昨天那個記者會很多人很期待，民眾黨出了四個考題，想要當院長的要回答，我聽了以後覺得民眾黨好厲害，區區幾席還要出考題」，不過沈富雄最後也坦言，「但我回去想了一下，其實兩大黨都不會理他，你理他他就拿翹了，最後的結果不會是這樣」。