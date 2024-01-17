昨天（16日）在網路上流傳一段影片，一群辣妹包圍著一輛白色轎車，然後霸氣女在車後大罵，接著就拿鋁棒把車窗打破，最後白色轎車加速逃離現場。

而這段影片被網友PO在《爆料公社二社》，很多網友看到影片，紛紛提出疑問，因為實在聽不懂霸氣女在說啥，紛紛留言求字幕，沒想到真的有網友將字幕打出來放在底下留言，真是神啊！

字幕如下：「棒球女：拎北抓到啊啦 影片什麼都有啦 他們兩個單獨啦 都沒有別人啦 怕沙小啦！條紋深蹲女友人：啊你不是要出來道歉 趕羚羊累 啊你不用出來道歉膩啦 衝沙小 趕羚羊草枝擺累 有膽別跑 趕羚羊咧」。

而這段影片疑似是因為男子外遇，被棒球女抓包，還拍下影片，房間內只有男子跟小三，結果白色轎車男子原本答應要道歉，卻一直避不見面，最後被這群辣妹棒球隊堵到，才會憤而砸車。

網友看到影片紛紛留言表示：「這女的好有力」、「想知道她說什麼」、「我覺得這些女生身材都好好喔，我是不是離題了」、「不錯不錯。這次沒有葛～」、「不知道為什麼但是好喜歡看89妹吵架」、「菸酒桑」、「玻璃都破掉了！這樣開車很冷餒」。