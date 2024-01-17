外交部次長田中光15日宣布中華民國與諾魯共和國斷交，並透露諾魯曾向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國大陸提供的援助方案進行比價。媒體人黃揚明16日在《大新聞大爆卦》節目強調，綠營本來就不關心這些友邦，想把資源往歐美日澳等其他國家發展，因為中華民國友邦愈少，才符合務實台獨工作的邏輯。但外交代價只是小菜，接下來包括ECFA、外資信心、能源、兩岸互動、觀光等，台灣能賺的日子不多了。

「民進黨某種程度，他們本來就不關心這些友邦的啦！」黃揚明直言，「他們希望的就是，友邦，喔，沒關係，我們就保持，你願意跟我交往，我也不會給你更多錢。但是我原本要給你的資源，我要往歐洲！我要往哪邊，我要往澳洲，我要往日本，我要往這些其他的國家去發展！」

黃揚明指出，民進黨要的是更多這種國際友人實質支持，讓他們來這邊，然後我們來做生意，風電來、光電來、什麼電來、潛艦來。他們不在乎什麼這種形式上的友邦，因為只要承認中華民國的國家愈少，中華民國就不存在！「這才符合民進黨的所謂『台獨務實工作』的邏輯！」

黃揚明表示，現在這個諾魯，中國大陸很明顯就是要拿外交來去作攻擊，這個絕對是跟大選結果有關，「而且這個時間點表態，中國大陸可能給的援交...嗯不是援交，援外的款項給得比較乾脆，就是：嗯，你立功了，好！因為諾魯其實跟台灣斷交過啊，他就在扁政府的時候斷交，然後因為中國大陸給他的承諾沒有給，所以諾魯又回來了！（主持人馬千惠：2005又復交了）所以這個國家就是這樣啊！」

「你要交這樣的朋友，你就得要有心理準備，要付出這樣的代價！」黃揚明強調，「所以接下來我只能說，外交的部分，這個叫小菜，都是小菜！接下來的ECFA，包括外資對台灣的信心等等，還有很多的後續，還有我們的能源，兩岸的互動等等的，觀光產業等等的。饗宴集團啊，能賺不多年了啦！好好珍惜最近的這個訂位熱潮，欸，祝福！」