民眾黨主席柯文哲選前批評「台灣充斥許多假民調」，直呼「潮水退了就知道誰沒穿褲子！」但隨著柯敗選，白營內參民調也被外界質疑失真。媒體人謝寒冰指出，年輕人最討厭這種權謀、手段，柯文哲講得太過頭，黃珊珊跟柯把這個手段操作得太離譜，造成很大的反彈。民眾黨下面至少有2、3成的人非常不滿，不好好面對恐提前面臨分裂危機。

「現在藍綠都很憂心，當然藍缺乏年輕人支持，已經是個二十年的問題、老掉牙的問題！」謝寒冰16日在《新聞大白話》節目表示，「藍到底要怎麼解決？我不知道。但是綠，可不要小看他。過去年輕人大部分是支持綠的，我相信綠營這幾年會想出辦法來，重新讓年輕人歸隊。」

謝寒冰強調，而且這次光是這一個誠信問題，就是民調的這個問題，恐怕已經重創了柯文哲在年輕人中的支持度，「很多年輕人...因為你知道，年輕人是很有理想性的，最討厭這種權謀啊、手段的方式，可是這一次很明顯地，民眾黨就是耍了一個手段，雖然這個手段我們在選舉中蠻常見，但是問題是柯文哲講得太過頭了，黃珊珊跟柯文哲把這個手段操作得太離譜，所以造成很大的反彈。」

「其實據我所知，民眾黨一片罵聲！」謝寒冰直言，他們下面至少有2成到3成的人，對這件事情是非常不滿！那他自己本身要去面對，他要怎麼去化解這個問題？因為如果化解不了的話，民眾黨是有可能提前面臨分裂的危機！

謝寒冰質疑，柯文哲當然因為他特殊的、特立獨行的方式，爭取到很多年輕人的支持，可是柯文哲會漸漸老，再過四年他又老四歲，他就要接近七十歲了，「你覺得他還能夠再吸引多少世代的年輕人？」而且不要忘記，以前我們說二十年一個世代，現在可能五年就一個世代，未來可能更短，所以在變化很快的情況下，他有辦法吸引到下一世代的年輕人嗎？

「老實說我不認為有這麼好！」謝寒冰直言，「今天模擬投票支持柯文哲？要知道，高中的時候，你今天想這樣，明天可能就想另外一件事情了，所以那未必是這些人的最終決定。所以這些事情，我想對民眾黨未來的發展，都會有他自己潛在的危機存在。但是這個危機不是只有他啦，對所有的政黨都是這樣，在現在這個時代，你只要不改變，就是會被淘汰！那就是看大家拚改革的速度、改變的速度而已。」