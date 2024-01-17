美國1月15日（周一）適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。受美國公債殖利率攀升，加上投資人觀望企業財報等影響，周二美股早盤震盪走低，道瓊工業指數一度大跌逾200點。

截至台北時間16日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌103.03點（或0.27%），暫報37489.95點；那斯達克指數上漲2.42點（或0.02%），暫報14975.18點；標普500指數下跌5.01點（或0.10%），暫報4778.82點；費城半導體指數上漲57.78點（或1.43%），暫報4110.21點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、亞馬遜與臉書母公司Meta皆走跌，跌幅逾1%。谷歌母公司Alphabet小漲0.31%，微軟漲逾1%。半導體類股普遍表現強勁，輝達大漲3.43%，超微狂飆8.66%，台積電ADR漲0.92%，聯電ADR逆勢走跌1.45%。

以Michael Wilson為首的摩根士丹利策略師團隊在報告中指出，華爾街分析師對美國企業第4季的獲利預期在過去3個月下降了7%，目前預計利潤成長將與前一年同期持平。