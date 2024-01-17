再過不到1個月就是農曆新年，年終尾牙、新春聚餐不乏豪祭五臟廟的場合，對於腸胃形成不小的負擔，「火燒心」是許多人的噩夢。美國佛州一名腸胃科醫師以自身經驗分享，某天他吃了一頓種口味的餐食之後發生嚴重的胃食道逆流，服用好幾種藥物仍未緩解，他冷靜思考之後決定改找食物急救，吃完一根香蕉30秒之後，不適感竟完全消退，令他大呼「奇蹟」。

美國佛州胃腸疾病學家薩爾哈博（Joseph Salhab）開設的抖音帳號多達6000萬人追蹤，胃食道逆流是他的主治項目之一。去年深秋他發布了一支短片談起自身的火燒心對應經驗時說明，事發當天，他吃了一頓辛辣料理，餐後出現那一陣子最嚴重的胃食道逆流，他去了藥櫃找出好幾種非處方藥先後服用，效果微乎其微。

薩爾哈博說，當時他冷靜思考之後，找了一根香蕉來吃，吃完之後只過了30秒，胃部灼熱感完全消失，而且之後並未再度湧現，香蕉成了他口中的「神奇食物」，不出幾分鐘就能緩解胃食道逆流，而且也是對身體健康有益處的食物。他說，這件事情告訴大家，食物也能成為胃食道逆流治療計畫的一環。影片發布後已累積將近75萬次點閱。

胃食道逆流（GERD）意指為消化的食物與胃液從胃部逆向朝上往食道移動，抵達喉嚨時會引發疼痛與灼熱感，不適感強烈，而且很難找到解決辦法。這種狀況的起包括進食、躺下、彎腰等行為，有時會引發胸骨下方的上腹部有灼痛感，倘若在夜間發生，可能會導致持續咳嗽或氣喘惡化。

不過，緩解治療胃食道逆流的傳統藥物會導致令人擔憂的副作用，不少醫師轉而建議患者攝取特定食物或避免特定食物以治療或緩解症狀。

高度酸性的食物例如咖啡、番茄、酒類、辛辣或油膩的菜餚，會導致胃酸分泌增加，這會導致胃灼熱或胃酸逆流的情況加劇。香蕉的酸性低、鹼性較高，有助於舒緩食道內壁受胃酸刺激的情況。薩爾哈博說，杏仁、綠花椰菜、羽衣甘藍也屬於低酸性食物。