凱渥名模蔚葒縈2022年情斷交往5年的龍語申，去年11月男方宣布與合作《一家團圓》的戲中老婆何依霈完婚。近日時報周刊CTWANT發現，蔚葒縈身邊似乎也出現一位護花使者，而這位護花使者正是2年前被本刊目睹，充當蔚葒縈、龍語申和事佬的年長男子。

蔚葒縈和一名男子坐在小吃店共進晚餐，卻是電話講不停，而男伴則自顧自地喝完碗裡的粥。（圖／本刊攝影組）

男伴貼心地再裝滿一碗放到蔚葒縈面前，但用的跟他是同一個碗。（圖／本刊攝影組）

還在講電話的蔚葒縈一邊吃起眼前這碗男伴的粥。（圖／本刊攝影組）

男伴走回座位看到蔚葒縈放下電話，開始捏她肩膀做起一連串肢體接觸。（圖／本刊攝影組）

去年12月6日傍晚5點51分，蔚葒縈與一位男子在台北市萬華區一家小吃店，吃紅糟魷魚、喝香菇粥，期間蔚葒縈拿著電話講不停，男子則坐在對面默默地端起碗喝光碗中的粥，接著起身請店家加湯，下一秒男子竟把裝滿的碗放在女方的面前，自己則走到稍遠的人行道上抽菸。而依舊熱線不停地蔚葒縈，過了2分鐘才拿起湯匙喝粥，但她完全沒在管會和對方互換口水，直接就用同一根湯匙進食，看得出雙方關係相當熟稔。

男伴靠蔚葒縈的臉非常近，近到讓人看不出到底做了什麼或說了什麼。（圖／本刊攝影組）

男伴又順手撫上蔚葒縈的背部。（圖／本刊攝影組）

原本沒太多表情的蔚葒縈，在和男方閒聊時被逗得整張臉皺在一起笑。（圖／本刊攝影組）

兩人吃飽喝足起身，男坊又搭著蔚葒縈的肩背，接著開車載她離開。（圖／本刊攝影組）

5點58分，男子抽完菸走到剛講完電話的蔚葒縈身後，先是按按女方的肩膀，接著彎下腰、將臉貼近蔚葒縈，又伸手摸摸女方的背部，動作一氣呵成十分曖昧。而這一連串的動作，也讓一直沒什麼表情的蔚葒縈展開笑顏，一度開心到皺起整張臉。

在2022年9月，本刊曾直擊該男疑似當和事佬要幫蔚葒縈和龍語申和解。（圖／本刊攝影組）

前年正值失戀期的蔚葒縈，對於男子肢體接觸的安慰沒什麼反應。（圖／本刊攝影組）

6點11分，兩人享受完美食，走向路邊的轎車，男子再度伸手撫上蔚葒縈的背，蔚葒縈似乎也很習慣對方的肢體接觸，兩人有說有笑，最後男生駕車載著蔚葒縈離去。

蔚葒縈身邊的男子，本刊並不陌生。2022年9月22日晚間9點多，該男子駕駛同一輛轎車，載蔚葒縈到龍語申新北市的住處，當晚男子像是和事佬一般，與這對面臨情變的男女談了許久，最終還讓他們握手、擁抱，協助兩人和平分手。而當晚，男子的手也是數度貼著摟著蔚葒縈，當時看似安慰的舉動，如今看來好像又不是那麼單純。

對於被拍一事，蔚葒縈驚訝表示：「啊！怎麼會拍我啦！我很常素顏溜達耶，有沒有很邋遢呀？」而說到與「和事佬」的關係，「他是我認識很久的朋友了，這一年多來在各方面給了我很多的建議，幫助我調適心情，讓我從黑暗中走了出來，是我很感謝的人。現在我要好好努力拼事業，希望大家可以給我多多的鼓勵與支持，謝謝大家的關心。」

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