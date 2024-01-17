蔚葒縈2017年結束長達6年的戀情，隔年改愛當時同為凱渥旗下的師兄龍語申，2人愛得高調，總是形影不離，也常在社群網站PO照放閃。龍語申浪漫體貼，蔚葒縈也是為愛奉獻，除了車子隨男方開，龍語申陷入工作低潮時，也不吝嗇借錢幫對方度過難關，本以為穩定交往的2人會攜手完成終身大事，怎料2022年在交往5年之際宣告情逝。去年龍語申與劇中老婆何依霈假戲真做，現在蔚葒縈身邊則疑似出現新的護花使者，不知是否進入一段新戀情。

蔚葒縈、龍語申當年同是凱渥模特兒，2017年藝名還是陳禕倫的龍語申從伸展台轉戰戲劇圈，拍攝台版《太陽的後裔》（戲名《最好的選擇》），可惜不如預期，還因拍戲十字韌帶斷裂，好不容易忍到殺青開刀，卻又感染住院，導致他陷入低潮。當時相識8年的蔚葒縈傳訊關心，正巧女方也因錄影受傷，雙方聊到情投意合進而交往，熱戀沒1年時間，龍語申便見過女方家長。

當年同是凱渥旗下的蔚葒縈、龍語申，認識8年朋友變情人。（圖／翻攝自蔚葒縈IG）

個性浪漫的龍語申，非常懂得投其所好，他曾透露自己在交往初期一早到花店買花、寫卡片給愛花的蔚葒縈，之後也維持每一個月送一次的頻率。遇到女友生日，他會從0點01分開始送禮，隔12小時再加碼，給足蔚葒縈驚喜。

而蔚葒縈則是龍語申堅強的後盾，2人交往後同居，期間龍語申一度工作空窗超過一年，全靠女方金援度日，蔚葒縈甚至大方出借自己的愛車，隨男方使用。好在龍語申3年前演出公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中小女兒蘇晏霈的健身教練男友，秀出一身精壯肌肉開始獲得矚目，之後戲約不斷，八點檔《一家團圓》也跟著找上門，龍語申忙到一度讓蔚葒縈打趣稱自己「偽單身」。

龍語申之前不認無縫接軌何依霈，去年9月2人已閃婚。（圖／翻攝自龍語申IG）

怎料玩笑話成真，時間來到2022年七夕情人節，龍語申才PO出2人合照放閃，隔月蔚葒縈在王思平婚宴接到捧花，她卻表示「先讓我呼吸一下自由自在的清新空氣」，疑似與龍語申感情生變。同月份，本刊也發現龍語申和蔚葒縈雖然還同居，但男方多次開著女方的車子，接送劇中扮演他老婆的「曹鳳」何依霈，2人還一前一後在同一晚都投宿位於板橋的知名飯店，關係匪淺。

事後，蔚葒縈、龍語申雙雙坦承分手，但龍語申表示因分手心情不佳，才會找何依霈「談心」，否認無縫接軌。而這段5年情也並非說斷就斷，期間本刊曾目擊，蔚葒縈帶著一名看似像長輩的男子與龍語申碰面談話，當時該名男子和龍語申互動融洽，更充當和事佬緩和龍語申和蔚葒縈之間氣氛，最後蔚葒縈先伸手與對方握手，龍語申則敞開手臂，兩人就在街頭上演「最後的擁抱」。

龍語申、蔚葒縈分手後，本刊曾直擊扮演和事佬的男子要兩人擁抱和解。（圖／本刊攝影組）

不過，當年那位和事佬，如今搖身一變成了蔚葒縈身邊的護花使者，上月本刊直擊他和蔚葒縈吃飯，2人成了可以共用同一副餐具交換唾液的關係，可見關係不一般；而龍語申去年9月也和當時的談心好友、交往10個月的何依霈完婚，雙方已成平行線。

對於被拍一事，蔚葒縈驚訝表示：「啊！怎麼會拍我啦！我很常素顏溜達耶，有沒有很邋遢呀？」而說到與「和事佬」的關係，「他是我認識很久的朋友了，這一年多來在各方面給了我很多的建議，幫助我調適心情，讓我從黑暗中走了出來，是我很感謝的人。現在我要好好努力拼事業，希望大家可以給我多多的鼓勵與支持，謝謝大家的關心。」

蔚葒縈曾分享打壁球照，「和事佬」也在場。（圖／翻攝自蔚葒縈IG）

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