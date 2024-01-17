從《我愛黑澀會》節目出道走紅的藝人周宜霈（大牙），去年6月底在臉書指控當年該節目的主持人陳建州（黑人）11年前曾對她性騷擾，由於適逢台灣正興起#MeToo運動，整件事鬧得沸沸揚揚，黑人在第一時間否認，並提起刑事妨害名譽罪告訴，台北地檢署調查後認為罪證不足，且大牙只是在臉書發文道出自己的親身經歷，並非憑空捏造，也非妨害名譽的故意，因此處分不起訴，而黑人在上周五（12日）的最後期限未向高檢署提起再議，全案不起訴處分確定。

當晚新北國王隊的執行長兼領隊陳信生也是座上賓。（圖／本刊攝影組）

在餐廳外的人行道上，黑人拿著平板播放著可能是當晚的球賽，一行人邊走邊聊。（圖／本刊攝影組）

一群人在餐廳外面準備離開還有滿滿的話好聊。（圖／本刊攝影組）

黑人等一行人進入王力宏家續攤。（圖／本刊攝影組）

1月12日晚間，就在必須要向高檢署提起再議的最後期限當天，黑人在IG的限時動態上貼出與聯盟成員聚餐的照片，身為黑人的好友王力宏也在其中。之後他又貼了一段在王力宏租屋處拍攝的影片，所有人都穿著職業籃球聯盟P. LEAGUE+的外套。而時報周刊CTWANT也直擊了他們當晚的聚會，充滿濃濃的兄弟情誼。

待了兩個多鐘頭，「矽谷幫」成員走出大門。（圖／本刊攝影組）

隨後黑人的賓士大G開出停車場，坐副駕駛座的人伸手揮手道別。（圖／本刊攝影組）

當晚9點21分，黑人、王力宏及王永慶的外甥、新北國王隊的執行長兼領隊陳信生等「矽谷幫」成員共8人，陸續走出台北市民生社區的高檔牛排店，黑人的臉龐似乎變豐腴了，而走在後面的王力宏帶著灰色棒球帽和口罩遮掩，所有人都穿著聯盟的外套，顯得很有團隊精神。

黑人（左圖右三）在社群限動PO出當晚的聚會。（圖／取自黑人IG）

黑人雖陷性騷醜聞，但去年仍與老婆范瑋琪到場力挺王力宏演唱會。（圖／林士傑攝）

去年12月包括王力宏（後排左三）等多位黑人的好友出席他岳母的告別式。（圖／取自黑人臉書）

在餐廳外的人行道上，黑人拿著平板播放可能是當晚的球賽，一行人邊走邊聊，26分時陸續走進王力宏的住處。直到深夜11點41分，「矽谷幫」成員中的4人走出大門，隨後黑人的賓士大G開出停車場，坐副駕駛座的人伸手揮手道別，其他人也陸續搭車離開，結束當晚聚會。

人脈相當廣的黑人曾有著「演藝圈里長伯」的稱號，當年他與范瑋琪舉辦席開60桌的世紀婚禮，擔任伴郎的王力宏就曾表示：「陳建州簡直就是『天生的交朋友達人』。」去年9月9日黑人帶著老婆范瑋琪現身台北小巨蛋欣賞還困在離婚官司中的好友王力宏演唱會，夫妻倆被直擊坐在包廂和朋友有說有笑，而黑范還送上花籃給好友力宏，卡片更意有所指地寫著「創造自己的全新開始，只有一個王力宏演唱會成功，我們一直在」。

上個月中范瑋琪的媽媽病逝在台中舉辦告別式，黑人的麻吉王力宏自然是親自到現場弔唁，此外還有唐志中及王宏恩，以及上周聚會的成員台塑王家第3代、新北國王籃球隊執行長陳信生，黑人也在社群限動貼出合照，並寫道：「感謝兄弟們特別跑一趟，自己十分感動。」由此可見王力宏與黑人的兄弟情，就算遇上大風大浪的考驗，堅固友情依舊在。

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