「待在泰國一個月，愛上這邊的溫暖、自由、繁榮，還有美食，重點是房價很便宜！」有百萬粉絲的YouTuber愛莉莎莎4日在臉書公布，在曼谷的Icon Siam（綜合商城「暹羅天地」）買了一間預售屋，房價只有台灣的五分之一。此文立刻獲得6千多個讚、1400多篇留言，不少黑粉質疑她炒外國房產不是居住正義，但也很多粉絲詢問要怎麼到泰國購屋。

在愛莉莎莎買屋前，台灣就出現一波「買泰」代銷代辦公司，趁2022年飛彈穿越台灣上空的「亡國感」後，找來藝人和網紅代言，拍泰國旅遊買屋影片，坊間還有飛泰看屋、吃米其林的三天兩夜三萬元行程團，CTWANT記者以買家身分詢問其中一間，房仲向記者力推「市中心200萬泰銖」小坪數商品，「一般上班族都租的起、賣很快」、「要盡快來看房！」

網紅掀起「小資族泰國買房」熱潮之際，在台灣年輕人間爆紅的大陸社交平台「小紅書」卻湧現大量的泰國買房退坑血淚影片，「我再也不會在泰國買房子了，出租全是坑」、「泰國房子沒有接盤俠（下一個倒楣買家）」、「泰國房產值得買嗎？一年沒住費用驚人」。

CTWANT記者觀察，小紅書上的退坑買家，當初也是從「泰國房產好便宜」入坑的。這一波大陸人到泰國買房多在2016年到2018年間，當時中產階級手頭閒錢多，興起一波翻天覆地的海外爆買潮。

記者在北京、上海等城市親眼見識到多場海外房地產展，裝潢比華麗，場場爆滿，不只「人傻錢多」的中國大媽，年輕人也不少，想移民的就詢問歐美紐澳國家，想給子女國際級教育的，會看向越南、泰國和馬來西亞等低門檻商品，中國甚至有海外購房應用程式「有路」（Uoolu），2017年時，八成活躍用戶為20至39歲間的年輕人，不去現場、手機上就能炒房。

直到2020年新冠疫情爆發，這波海外購房爆買現象也喊停，封城後人和錢出不去，泰國經濟也遭重創，觀光產業不振，不少基礎建設停擺，建商資金斷鏈出現爛尾樓，代租代管業者攜款跑路等，讓中國買家鞭長莫及，直到2022年解封後，買家出國「面對現實」，慘狀才一一上演。

像小紅書上「Luke的行走日記」提到，他朋友2019年花38萬人民幣、約164.8萬新台幣，在曼谷離市中心22公里、買了間約7坪的房子，後來碰到疫情出不了國，直到2023年4月才看到房子，他想賣掉，但房價只剩28萬元人民幣，若急著出手等於要虧掉43.38萬新台幣，還不包括稅費和裝潢維修。

小紅書上有大量的勸退泰國房地產和拋售影片，但也有新一批投資客躍躍欲試。（圖／取自小紅書影片截圖）

去年10月來台灣遊玩的中國籍網紅Sean，長期住在泰國清邁，在YouTube頻道上以「Sean的世界TV」為名，擁有約45萬名粉絲，很多影片就是勸退。Sean提到，泰國歡迎觀光客，但「希望你來了、花了錢就走」，不希望外國人搶當地人的資源，會有區別對待。

Sean在其中一篇提到，友人花了260萬泰銖買了清邁的別墅，裝潢和改建再多花100萬泰銖，打算生孩子長住，但一年後發現水土不服，加上工作難找只好回中國，房子斷斷續續租給幾組房客，四年後打算賣掉才發現屋頂牆壁漏水壁癌、雜草叢生等賣不掉，花了大筆錢打掃和維修，最後只能賣230萬泰銖。

更慘的是遇上海外購房糾紛的買家。這類案件給了律師業新商機，泰國文華會計律師事務所在2023年特別招兵買馬，找人做短影片，在小紅書和微博上開課，表示還沒交屋過戶，都可以退回房款，若錢交完房仲跑了，就要報警成為詐欺刑事案件，要在事發3個月內報案，「泰房糾紛案，越早起訴拿回房款的機會越大，不要讓付出去的錢打水漂。」泰文華律所的影片多次提醒。

台灣投資人也碰到一樣問題，約十年前，有不肖房仲以「買房比買包還便宜」、「交屋前就能轉賣給大陸投資客」、「獲利十倍」等說法，帶著4、50位投資者到曼谷買了2、300間房子，房價約3到5百萬泰銖，因無法轉手賣掉，加上建商提早完工、要馬上付尾款，難向泰國貸款，結果有的房子被建商沒收，台灣買家求助無門。

近來台灣又出現許多泰國代辦地產與租賃公司，專家建議還是要找大型、有信譽的業者。（圖／翻攝自德寶地產臉書）

疫情過後，不少公司從泰國房產退場，兩岸買家不少淪為「海外地產孤兒」，台灣做泰國房地產最積極的德寶地產逆勢接手、幫他們解決問題，該公司創辦人李維鑫曾透露，這讓他從原本一間小加盟店，變成目前泰國房產仲介的第一把交椅。

現在若能逢低買進，究竟是能撈到便宜，還是被當韭菜割？只能說，海外置產風險大，不得不小心。

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