2024巴黎奧運考察團，當地時間16日視察選手競賽期間的家-選手村，經過實際入內觀察，教育部體育署署長鄭世忠表示，中華隊分配到有最多的39間單人房的7層樓獨棟公寓，若大會規劃的遮光窗簾、地板冷卻系統使用後，仍覺得房間氣溫高，會再跟籌委會租借移動式冷氣，盡力讓選手能充分休息、為奪牌全力以赴。

鄭世忠透露，雖然目前選手村多數區域都還在施工中，中華隊分配到的7層樓公寓室內已經完工了，且運氣不錯，籌備處規劃的這棟建築有39間單人房、33間雙人房，是單人房間數最多的代表隊，其中兩層樓有陽台，也有頂樓空中花園。

至於選手村內部設備，鄭世忠表示和東京奧運一樣是加厚紙板床架，床墊是使用特殊漁網編織，相當強韌也舉有彈性，由於屆時是夏天，現在氣溫也偏高，籌委會為了永續環保及歐洲乾熱天氣，將不會在選手村房間裝設冷氣，但每間房會裝遮光窗簾讓室內溫度不會過高，最特別是採用地板冷卻系統，在地板下設置冷水管，會以11到14度的冷水流通降溫，假如室外溫度攝氏32度，使用以上降溫方式後，室內氣溫可降到攝氏26度左右，但會持續觀察，若選手有需求，還是會借移動式冷氣，幫助選手有夜夜好眠。

本屆巴黎奧運選手村為於巴黎北部的塞納聖丹尼市，採用綠建築設計，為了體現法國的設計美感，每棟建築物外觀都不相同，且完全使用再生能源、零廢棄物，奧運結束後將轉型社會住宅，讓這些建築有更好的使用效益。

巴黎奧運中華隊在選手村被分配到一棟7層樓公寓。（體育署提供）