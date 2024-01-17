國3南向62.4K大溪系統路段，今天清晨發生兩輛大貨車追撞事故，兩名駕駛送醫，2大貨追撞佔用全線車道，目前只開放外側一個車道，後方回堵5公里，請用路人小心駕駛。

高公局表示，今天4時29分，國道3號南向62.4K、大溪系統路段，發生2輛大貨車追撞佔用全線車道，一度全線封閉，經中時新聞網電訪，目前2輛大貨車已經扶正在內車道，稍早6點50分左右開放外側一個車道，後方回堵5公里，請用路人從大溪出口下，改由大溪入口返回國道。