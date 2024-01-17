美國佛州一名職業吉他手日前接受開顱手術切除腦瘤過程保持清醒彈奏吉他，成了特殊案例。

美國佛州一名職業吉他樂手，去年12月在美國佛州邁阿密一所醫院開刀房舉行2小時吉他演奏會，演奏會特殊之處在於，吉他手是躺在手術檯上的患者，腦外科醫師在他演奏過程全力為他清除腦部腫瘤。醫師說，這種手術方式可降低對患者造成不必要傷害的風險，患者術後恢復期縮短、恢復效果更好。

綜合美國合眾國際社（UPI）、福斯新聞網（Fox News）報導，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）席維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）腦部與腫瘤神經外科醫師科墨塔爾（Ricardo Komotar）說明，患者諾倫（Christian Nolen）身體左側有問題，左手靈活度已影響吉他彈奏，他的大腦右額葉長了惡性的膠質瘤。手術日期訂在發現腫瘤後10天執行。醫師問諾倫是否願意開刀時保持清醒彈吉他，他驚訝不已：「我心想，這太特別了，不能錯過。」

醫師在術前向諾倫詳細說明流程。手術開始時，諾倫處於昏睡狀態，手術部位局部麻醉，後來他被叫醒，第一個反應是想坐起身來，護理師伸手阻止，他花了1秒鐘就想起來自己正在手術。待他充分理解，護理師遞上一把吉他讓他彈奏，「我只要呼吸、保持冷靜就行」。他演奏了好幾個愛團的作品，包括「盲音」合唱團（Deftones）、「墮落體制」合唱團（System of a Down）。手術尾聲，醫護人員發現諾倫手部功能開始變差。科墨塔爾說，腫瘤覆蓋並連接大腦控制手部活動的區域，「所幸我們切除了整個腫瘤，並未傷及他的手部機能」。

Rock Star plays guitar to assist with his brain tumor resection. What song would you request? From ⁦@Ricardokomotar⁩ pic.twitter.com/MAq6bc8057 — Oren Gottfried, MD (@OGdukeneurosurg) January 10, 2024

諾倫在開刀過程說「這實在太瘋狂了」。他術後狀況很不錯，開完刀隔天就出院，熬過恢復期之後，生活品質比以前任何時候都好，已經能到健身房鍛鍊，也可以吉他，待最終病理報告出爐再決定後續治療方式。

科墨塔爾說，腫瘤位置靠近腦部關鍵部位（例如控制說話、理解言語、移動等能力）時，讓患者在清醒狀態接受手術，醫師能持續監測患者機能，一旦腦部功能受到侵犯，醫師會立刻察覺。病人昏睡時，醫師無法即時得知患者腦功能是否因切除腦瘤部位而受損，手術變得更危險。

Cancer patient plays guitar as doctors remove his brain tumor: ‘I just had to breathe and stay calm’ https://t.co/jMjEJ7zElL pic.twitter.com/b0qecUGrCM — New York Post (@nypost) January 16, 2024

在清醒狀態接受腦部手術聽來教人吃驚。科墨塔爾說，其實他的團隊每周執行好幾次這種手術。他表示，已有研究證明，比起全身深度麻醉，清醒麻醉（awake anesthesia）有其好處，醫師在術程持續檢查神經系統可提升手術結果，患者康復速度更佳，術程麻醉劑用量愈少，副作用機率降低，患者愈快甦醒，醫病可彼此交流，患者也能更早下床活動、出院；住院時間愈長，併發症愈多。

科墨塔爾表示，5%至10%患者無法忍受在術程甦醒，會困惑、焦躁、無法聽命行事，這也是清醒手術最大風險，醫師此時會讓患者重新麻醉昏睡，接續較為保守的腫瘤切除術。

諾倫並非第一個躺在手術檯彈吉他的腦瘤患者。醫師在開腦手術過程患者彈吉他，2015年在巴西、2018年在南非均有前例。去年6月，美國紐澤西州一名幼教老師也在開顱手術過程處於清醒狀態唱歌。