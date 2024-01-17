美國佛州一名職業吉他樂手，去年12月在美國佛州邁阿密一所醫院開刀房舉行2小時吉他演奏會，演奏會特殊之處在於，吉他手是躺在手術檯上的患者，腦外科醫師在他演奏過程全力為他清除腦部腫瘤。醫師說，這種手術方式可降低對患者造成不必要傷害的風險，患者術後恢復期縮短、恢復效果更好。
綜合美國合眾國際社（UPI）、福斯新聞網（Fox News）報導，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）席維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）腦部與腫瘤神經外科醫師科墨塔爾（Ricardo Komotar）說明，患者諾倫（Christian Nolen）身體左側有問題，左手靈活度已影響吉他彈奏，他的大腦右額葉長了惡性的膠質瘤。手術日期訂在發現腫瘤後10天執行。醫師問諾倫是否願意開刀時保持清醒彈吉他，他驚訝不已：「我心想，這太特別了，不能錯過。」
醫師在術前向諾倫詳細說明流程。手術開始時，諾倫處於昏睡狀態，手術部位局部麻醉，後來他被叫醒，第一個反應是想坐起身來，護理師伸手阻止，他花了1秒鐘就想起來自己正在手術。待他充分理解，護理師遞上一把吉他讓他彈奏，「我只要呼吸、保持冷靜就行」。他演奏了好幾個愛團的作品，包括「盲音」合唱團（Deftones）、「墮落體制」合唱團（System of a Down）。手術尾聲，醫護人員發現諾倫手部功能開始變差。科墨塔爾說，腫瘤覆蓋並連接大腦控制手部活動的區域，「所幸我們切除了整個腫瘤，並未傷及他的手部機能」。
諾倫在開刀過程說「這實在太瘋狂了」。他術後狀況很不錯，開完刀隔天就出院，熬過恢復期之後，生活品質比以前任何時候都好，已經能到健身房鍛鍊，也可以吉他，待最終病理報告出爐再決定後續治療方式。
科墨塔爾說，腫瘤位置靠近腦部關鍵部位（例如控制說話、理解言語、移動等能力）時，讓患者在清醒狀態接受手術，醫師能持續監測患者機能，一旦腦部功能受到侵犯，醫師會立刻察覺。病人昏睡時，醫師無法即時得知患者腦功能是否因切除腦瘤部位而受損，手術變得更危險。
在清醒狀態接受腦部手術聽來教人吃驚。科墨塔爾說，其實他的團隊每周執行好幾次這種手術。他表示，已有研究證明，比起全身深度麻醉，清醒麻醉（awake anesthesia）有其好處，醫師在術程持續檢查神經系統可提升手術結果，患者康復速度更佳，術程麻醉劑用量愈少，副作用機率降低，患者愈快甦醒，醫病可彼此交流，患者也能更早下床活動、出院；住院時間愈長，併發症愈多。
科墨塔爾表示，5%至10%患者無法忍受在術程甦醒，會困惑、焦躁、無法聽命行事，這也是清醒手術最大風險，醫師此時會讓患者重新麻醉昏睡，接續較為保守的腫瘤切除術。
諾倫並非第一個躺在手術檯彈吉他的腦瘤患者。醫師在開腦手術過程患者彈吉他，2015年在巴西、2018年在南非均有前例。去年6月，美國紐澤西州一名幼教老師也在開顱手術過程處於清醒狀態唱歌。
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