2024總統大選在日前落幕，民眾黨總統候選人柯文哲得票率排第三，與該黨選前封關民調排第二出現差異，柯昨（16日）晚發出檢討，主要是因加了手機，年輕族群投票率高，才會與民調結果接近。對此，前立委林濁水怒轟，「天天說謊」。

針對民眾黨內參民調失真一事，柯文哲給出解釋，仔細看，我們的「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但我們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本。

柯文哲還強調，只是上述調查結果要等於「現實」，需要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與我們的民調結果更接近。但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。

林濁水今早在臉書發文稱，「柯文哲選舉時駡遍了所有的民調，說到時候看誰沒穿褲子，現在大家發現原來沒有穿褲子的人只有一個，他姓『柯』。」

對於柯文哲的解釋，林濁水反諷，原來不是做弊才出問題，是為了努力做對的事所以加了權，數據才變錯，如果柯文哲隨波逐流跟人家一樣做錯的事，不加權就會對了？林更是怒轟，柯說，「柯文哲又說如果加權要年輕族群投票率愈高，才會準，可惜不高」，但是所有人看到年輕人很踴躍投票，而且都投柯P？反而年紀大不喜歡柯P投票率比以前低得多，照理說這不是對柯雙倍有利？

林濁水最後怒轟，「要說柯P人格特質是什麼？157固然稀罕，台灣也沒幾個，但還不是他最傑出的；天天說謊，流暢得不得了肯定才是世界第一。」