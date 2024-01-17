中國大陸國務院發展研究中心16日發布《中國發展報告2023》（《報告》）指出，近12年來，中國先後出現了勞動年齡人口達峰和人口總量達峰兩個重大轉捩點，當前中國人口總量已處於峰值期，未來較長時間內將保持下降趨勢。出生率延續降低水準將主導中國人口變化的長期趨勢，預計未來年度出生人口約每十年下一個百萬台階。

大陸財聯社報導，每年1月的年度國民經濟運行情況發布會上，大陸國家統計局會公布最新的中國人口數據。按照這一慣例，將於1月17日公布2023年全國人口數據。學界預測，繼2022年中國人口總量首次出現負增長後，2023年中國人口負增長的程度繼續加深。

第一財經報導，南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，國際經驗表明，人口負增長最初時期常伴有人口增減交替的波動。按人口規模性變化和「三年疫情」影響，2023年人口負增長會比2022年更甚，但2024年，生肖龍年和「三年疫情」生育反彈，人口負增長可能緩和一些。

《報告》對中國人口問題做了專門論述，在名為《中國人口高品質發展戰略研究》的專題章節中，報告提出，中國的人口變化總體符合世界現代化發展的一般規律，同時，受到中國過去幾十年的高速工業化進程與計畫生育政策的雙重影響，具有自身特點。

大陸國家統計局的數據顯示，2022年末，中國總人口比上年末減少了85萬人，是1961年以來首次負增長。

報告稱，中國人口減少是經濟社會快速發展的客觀結果，但中國工業化速度更快，導致人口減少也出現得更早。

數據顯示，英國、德國、日本實現人均 GDP 從3000美元到1萬2000美元的工業化過程分別用了159年、88年和49年，而中國僅用了24年。相應地，中國人口出現負增長對應的發展階段也更早，英國、德國、日本分別出現在其人均GDP為1萬9000美元、2萬美元和3萬3000美元的發展階段，而中國出現在12000美元的發展階段。

報告認為，計劃生育政策也使中國生育水準下降更快。與其他國家相比，中國總和生育率從1971年的5.5下降到世代更替水準的2.1用了20年，東亞國家平均用時30年，世界平均水準從5下降到當前的2.3用了58年。

報告稱，總和生育率是影響人口總量趨勢的關鍵變數，近幾年中國總和生育率保持在略高於1的水準，2022年為1.075,低於理論上2.1的世代更替水準。國內外多個研究機構對未來中國人口總量變化趨勢預測。多數機構認為，未來一段時間中國總和生育率將保持在 1~1.5的水準，當前人口總量已處於峰值期，未來較長時間內將保持下降趨勢。機構普遍預測，到2035年中國總人口在14億人左右，到2050年中國總人口在13億人左右。

原新認為，長週期人口負增長的內生性動力一直都在。2023年人口老齡化會進一步加劇，60歲及以上大約3億人左右，老齡化水準21％上下。

報告稱，出生率延續降低水準將主導中國人口變化的長期趨勢，預計未來年度出生人口約每十年下一個百萬台階。

1990年之後，中國處於「低出生率、低死亡率的增速放緩」的階段。數據顯示，中共建政後，中國人口死亡率迅速下降，從1965年起長期穩定在6‰~8‰的低水準，低於發達國家水準，2022年為7.4‰。同時，出生率呈下降趨勢，從20世紀60年代平均的33.6‰降至20世紀90年代平均的17.6‰，2022年進一步降至6.8‰，低出生率主導了中國人口增速放緩過程。

第一財經報導，天津財經大學財稅與公共管理學院研究生導師金牛表示，預計2023年人口總量將保持負增長，而且程度會略微加深，2022年的人口負增長是生育主導型負增長，當年出生率首次低於死亡率，生育主導型的人口負增長首次出現。只要未來生育率低，出生人口就會減少，負增長就會持續下去。

大陸國家統計局數據顯示，中國死亡率呈現平穩低水準，出生率倒是變化幅度相對較大。死亡率在2020年及之前都保持在7.07‰左右，2021年為7.18‰，2022年為7.37‰，而出生率在2020年首次低於10‰（8.52‰），2021年為7.52‰，2022年為6.77‰，低於7.37‰的死亡率。

《報告》認為，未來出生率可能將延續較低水準，主要原因有四個，一是結婚年齡延後，2010-2020年，中國初婚平均年齡從24.9歲升至28.7歲。

二是年輕人生育意願下降，國衛委調查顯示，育齡婦女平均打算生育子女數從2017年的1.76個下降到2021年的1.64個，其中「90後」「00後」分別僅為1.54個和1.48個，呈持續下降態勢。

三是育齡婦女減少，未來15年內15~49歲的生理育齡婦女規模年均減少286萬人，受大陸《婚姻法》和社會傳統文化影響，實際育齡在20~40歲，實際育齡婦女將年均減少191萬人。四是不孕不育比例偏高。

報告稱，中國呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化、人口素質提升等趨勢性特徵。面對人口總量和結構的重大變化，建議實施包括延續人口數量紅利、積極應對人口老齡化等五方面戰略舉措，創造條件使人口變化的負面影響最小化、正面影響最大化、不確定影響盡可能轉化為正面影響，以全面推進人口高品質發展支撐中國式現代化。