台南市一名陳姓員警，過去劈腿4名女子，期間不僅偷拍性愛照片，還外流他人個資。罪行曝光後，法院依妨害秘密罪判他2月徒刑、懲戒法院判休職2年，並分配回原台南市警察局。去年底陳員實習期滿2月，由於不合格，恐喪失錄取資格；對此，警分局回應，陳員已向公務員保障暨培訓委員會提出申訴。

回顧本案，現年29歲陳員，警專畢業後分發至台南某分局服務。2022年間，陳透過交友軟體，先後與女護理師、眼鏡行女員工、空姐與女大學生等4女交往。不過，後來空姐女友發現陳劈腿，原想挽回感情，未料陳卻繼續暗通款曲，空姐於是找上護理師，才知陳是劈腿慣犯，憤而聯手透過臉書社群踢爆，並質疑陳利用職權洩漏個資，偷拍性愛影片。

警方調查，陳員坦承感情糾紛，後遭記1小過調地，並依妨害祕密罪嫌函送南檢偵辦。檢方起訴並聲請簡易判決，將他判刑2月。懲戒法院審理，認定陳男除觸犯刑法及公務員服務法損害公務員名譽、不得洩密等規定，判休職2年。

鑒於陳員過去不良作風，因此他到職第1天就被約談，陳則坦承相當珍惜第二次得來不易的機會。另據悉，陳員於實習期間因守望勤務，未準時到崗遭到處分，因此未通過考核實務訓練。

對此，警方表示，陳員目前已向公務員保障暨培訓委員會提出申訴，目前仍繼續待在原來單位，若最終不合格，將取消錄取資格。

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