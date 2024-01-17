美股15日因馬丁路德紀念日休市，但美股期貨電子盤下挫，加上新台幣兌美元重貶，使台股16日跌幅達1.14％。證期局表示，亞股主要股市16日普跌，其中香港下跌達1.96％，韓國下跌0.85％、日本下跌0.69％、上海下跌0.67％，新加坡下跌0.31％。

據證期局統計，今年截至15日止，台股加權指數下跌2.14％，僅次於日本上漲7.28％及新加坡下跌1.26％，優於上海下跌2.98％、香港4.87％、韓國4.87％、深圳5.89％，相較美國那斯達克下跌0.26％、道瓊下跌0.26％，台股表現仍介於國際主要股市間。

證期局表示，台股今年截至15日成交量約2866億元、年增達65.97％，外資16日賣超442億元、截至16日賣超777億元。台股截至去年底本益比約21.12倍，現金殖利率達3.37％、加計股票股利為3.47％，上市櫃公司去年營收約38兆元、年減8.48％，仍創歷史第三高。

金管會指出，截至15日，台股信用交易整戶擔保維持率為173.26％，較3日時的172.04％提升，遠高於追繳門檻130％。目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，以及美國利率政策對台股影響。