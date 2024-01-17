雲豹能源指出，將透過本公司旗下售電子公司天能綠電，將其綠電轉供予國際半導體大廠美光、全球最大搜尋引擎龍頭等廠商使用，接軌國際減碳趨勢，展現公司能穩定供給綠電，滿足客戶綠電需求的深厚實力。

昨日的啟用典禮由台南市政府經發局局長林榮川、台南市北門區區長張政郎，以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生、總經理趙書閔等貴賓蒞臨剪綵儀式，並邀當地里長、地主與養殖戶出席力挺。

啟用典禮中也安排導覽行程並展示養殖成果，場域主要畫分為「養殖池」與「蓄水池」，養殖池主要放養文蛤，搭配混養虱目魚、白蝦作為工作魚；蓄水池則混養虱目魚及白蝦，預計今年全場域可達成500公噸以上的漁獲收成價值，未來加入吳郭魚等魚類養殖後，預估年漁獲量將超過1500公噸，為養殖戶成就高價值漁電收成環境。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源從2018年投入漁電共生領域，以真誠溝通、共創多贏的經營態度，致力打造共存共榮的示範場域。建置計畫不僅為當地增加2500個就業機會，秉持不改變漁民養殖型態、原地原樣的原則，並協助養殖戶技術升級與顧問服務，為漁電創造雙贏局面。

該場域也達成「光儲合一」目標，與子公司台普威能源攜手拿下經濟部能源署第一批儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置6.2MW／22MWh之儲能系統，成為全台第一件完工掛錶的光儲案場！未來將改善太陽光電間歇性供電問題，促進饋線利用率最大化，創造光電、儲能多重效益。