一名從事保全工作的男網友分享，最近收到公司發布的重要通知，包括1到2月禁止所有人離職，正職人員從小年夜到初四（2月8到13日）禁止休假等，超扯規定引發網友討論，不少人驚呼，第一次看到禁止離職，這可以直接投訴，完全違法。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張「保全公司重要通知」，上面有5項規定，包括1到2月暫停所有人員申請離職，正職人員從小年夜到初四（2月8到13日）禁止休假，以及保全上班要穿制服，沒穿扣制服津貼500元，之後每被抓到一次，就罰500元，且可累罰，其中1、2月禁止離職和過年全部停休，讓原PO看了忍不住吐槽「謝主隆恩！」

除此之外，這間保全公司的重要通知上還提到，2024年起很多社區續約保全的價格有調整，保全加班或多休假，薪資部分將跟著社區規定走，如果員工不滿意，認為公司福利不好，麻煩年後自己提出要去福利更好的地方工作。

貼文引起網友熱議，不少人看呆直呼，不准員工提離職也太誇張。「停止離職申請是？而且春節上班，薪資應加倍」、「公司公告凌駕於勞基法之上，可以直接投訴」、「第一次看到停止離職申請」、「還有禁止離職的？離職不是只要提前預告就可以嗎？強迫不能離職違反勞基法了」。