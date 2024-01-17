出身星二代的余祥銓，頂著雙親余天以及李亞萍的光環，讓他踏入演藝圈就備受外界關注，過去他曾被許多負面傳聞纏身，近年他改變形象，整個人變得成熟穩重不少。最近他登上節目談及過往的回憶，提到國中時被父母送出國念書，原因竟然與年白冰冰女兒白曉燕遭綁架撕票案一事有關。

余祥銓透露，自己當時國一才唸一學期，突然就被爸媽告知要到國外唸書，而當時就是發生了白曉燕事件，他說：「當時的警政署長打了電話到家裡，那時候還沒抓到（歹徒），就去搜他們的窩，本子內搜到了你們家的地址，他們叫獵鷹計畫，他們是第一個我們是第二個」。

余祥銓成為綁匪第二個目標。（圖／翻攝自《阿姐萬歲》YouTube）

余天得知後嚇傻之外，也趕緊安排余祥銓到國外唸書，而李亞萍則將他放在白人區就讀，可是余祥銓表示：「那時候不是被白人欺負，是被當地的華人欺負」，同時也公開了自己小時候比較圓潤的照片，坦言：「那時候被華人推到地上，其實很傷我自尊心，回去就很努力練習英文」。

余祥銓出國念書卻被霸凌。（圖／翻攝自《阿姐萬歲》YouTube）

事實上，余祥銓曾惹過不少麻煩，在加拿大求學的那段時間，就因為打架連換3所學校，而原因都是因為義氣幫朋友拔刀相助，余天曾坦言很後悔送兒子出國念書，因為「父母不在身邊，是不行的」。另外，余天還談到每次有星二代出事，總是會扯到兒子余祥銓，他對此除了好氣又好笑，也相當無奈。