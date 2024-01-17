2024大選民眾黨敗選，針對外界質疑的內參民調相關問題，黨主席柯文哲昨（16）日在臉書作出解釋，坦承民眾黨的全市話封關民調其實與結果非常接近，但因年輕人較少接市話，所以必須加權計算。對此，資深媒體人謝寒冰嗆問，柯文哲現在承認市話比較準，但在藍白合時堅持不接受全市話的人也是他，「承認沒穿褲子真的很難？」

柯文哲指出，民眾黨的全市話封關民調其實與大選結果非常接近，但在評估選情時採「加計手機」後的數字，是因為年輕族群平日很少接市話，所以必須加權計算，以貼近選舉人口母體樣本。他指出，該調查結果要等於現實，就要看投票率高低 ，年輕族群投票率愈高，就會與民調結果更接近，但這一次投票率僅7成1，使結果不如預期。

而針對柯文哲的說法，謝寒冰今在臉書發文質疑，柯說全市話封關民調與大選結果非常接近，是加計手機後才不準，但當初藍白合談判時，堅持不接受全市話的人不就是他？「好了啦，承認沒穿褲子真的很難？」

網友們也在謝寒冰的貼文留言表示，「說謊+死不認錯，果然系出同門比綠還綠」、「柯文哲風格就是這樣，選前好像很會認錯、願意改，但其實啥都沒做，下次還是一樣」、「敢做不敢當」、「都是他自己說的算？很愛打自己的嘴巴」。